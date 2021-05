La vacunación a los trabajadores de la educación, en Mazatlán, ha sido generalmente positiva y con un mínimo de errores.

Este miércoles, las únicas fallas que se dieron a conocer fueron que algunos de los maestros no aparecían en el sistema o no podían descargar el documento necesario para acudir a vacunarse en los diferentes centros de vacunación.

“Entro a mi registro y tuve problemas para registrarme, me registré dos o tres veces y nada, me dicen que tengo que venir aquí porque no he podido registrarme, no me dice por qué”, explicó Adán Prado, profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien acudió al Polideportivo a resolver su problema.

También se supo de problemas en profesores de educación preescolar, cuyos nombres no aparecían en el sistema al quererse registrar.

Sin embargo, se reconoció que en la mayoría de los casos la atención al magisterio fue rápida, en menos de 20 minutos.

“La información es que hasta el momento los procesos van bien, ya estando en las instalaciones todo es muy ágil, la impresión que hemos recogido de nuestros maestros es que la vacunación ha sido eficaz y estamos contentos por eso”, comentó Arturo Cundapí Ramos, supervisor de la zona escolar 07 de escuelas secundarias públicas y particulares.

“Si alguien no aparece en el sistema, el último día va a poder vacunarse con su identificación y su comprobante de trabajo”.

De acuerdo a lo programado por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, la vacunación a los trabajadores de la educación se realizará del 11 al 16 de mayo.