Foros para el Plan Municipal de Desarrollo han dado buenos resultados: Alcalde

Los foros que se han hecho para la integración del Plan Municipal de Desarrollo Mazatlán 2021-2024 han dado muy buenos resultados y el plan ya está prácticamente diseñado, dijo el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“Pues (han dado) muy buenos resultados, yo nunca había visto que se juntaran las fuerzas productivas de Mazatlán, y no me refiero a los propietarios de empresas, me refiero a los que se mueven y mueven la ciudad y han salido ideas increíbles, una cabeza no hace mundo, ocupamos de todos”, añadió Benítez Torres la mañana de este miércoles en entrevista ante personal de medios de comunicación.

Agregó que todo lo que se vea que es bueno para Mazatlán y factible de hacer se integrará con mucho gusto al Plan Municipal de Desarrollo, del que todavía se tiene este mes para conformarlo.

“Eso ya nada más es armar, ya prácticamente el Plan está diseñado, ya sabemos lo que queremos, este Plan lo construimos sexenalmente porque sabíamos que después de tres años iba haber posibilidades de continuarlo, y en tres años no se logra mucho, en seis sí se va a lograr”, recalcó el Presidente Municipal.

En otro orden de ideas y con renuncias de las alcaldes de El Rosario y Cosalá al Partido Sinaloense, dijo que siempre las ha ayudado, en el sur de Sinaloa en municipio más grande, el que produce más es Mazatlán, y todos los demás municipios desde Cosalá, San Ignacio, Elota, Concordia, El Rosario y Escuinapa son municipios pobres, tienen múltiples carencias, mucho más que el municipio mazatleco.

“Nosotros los hemos ayudado siempre, sin importar los partidos políticos, nos interesan las personas y hoy con más razón los vamos a ayudar porque sé lo que han padecido, a mí me quisieron hacer lo mismo, pero el Químico no se deja”, continuó Benítez Torres.

“No creo que haya ninguna duda (que Morena abrace a dichas personas que renunciaron al PAS), son gente buena, trabajadora, es cuestión de que les den la oportunidad, yo los aprecio mucho y los admiro a todos”.