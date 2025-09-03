$!Fortalecen destreza para rescate en inundaciones y aguas rápidas, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con el fin de fortalecer las acciones y destrezas para responder en situaciones de inundaciones y corrientes rápidas, elementos de la Policía Acuática, Protección Civil Municipal, del Estado y Bomberos Mazatlán llevaron a cabo un entrenamiento especializado en aguas de río, este miércoles 3 de septiembre.

De acuerdo con un comunicado, las alertas de rescate por inundaciones y corrientes rápidas, son de las emergencias más frecuentes en el puerto.

Durante la jornada se abordaron técnicas de salvamento y rescate para fortalecer la preparación ante emergencias