Fortalecen destreza para rescate en inundaciones y aguas rápidas, en Mazatlán

Elementos de la Policía Acuática, Protección Civil Municipal, del Estado y Bomberos Mazatlán llevaron a cabo un entrenamiento especializado en aguas de río
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción
03/09/2025 17:49
03/09/2025 17:49

MAZATLÁN._ Con el fin de fortalecer las acciones y destrezas para responder en situaciones de inundaciones y corrientes rápidas, elementos de la Policía Acuática, Protección Civil Municipal, del Estado y Bomberos Mazatlán llevaron a cabo un entrenamiento especializado en aguas de río, este miércoles 3 de septiembre.

De acuerdo con un comunicado, las alertas de rescate por inundaciones y corrientes rápidas, son de las emergencias más frecuentes en el puerto.

Durante la jornada se abordaron técnicas de salvamento y rescate para fortalecer la preparación ante emergencias

El objetivo es fortalecer la coordinación interinstitucional y la destreza de los rescatistas, garantizando que en una situación real se cuente con la capacidad necesaria para salvar vidas.

El sistema de emergencias de nuestra ciudad sigue preparándose para proteger a la ciudadanía.

