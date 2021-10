$!Francisco, quien perdió una pierna hace tres semanas en Mazatlán, ya tiene silla de ruedas para movilizarse

Francisco Pacheco Loera fue uno de los beneficiados con una silla de ruedas por parte del DIF Mazatlán.

El adulto de 64 años comparte que apenas hace 20 días fue atacado por una persona con una piedra, la cual le golpeó una de sus piernas.

“No lo demandé ni nada, Dios me lo bendiga, pero esto me sacó un tumor, por la pedrada que me dio, fue hace poco, hace como 20 días”, compartió.