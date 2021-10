Frente a escuelas y alrededores la velocidad es de 20 km/hora, informa Educación Vial de Mazatlán

Ante el paulatino regreso a las clases presenciales en este puerto se ha incrementado un poco el tráfico vehicular y los conductores deben saber que enfrente de los planteles educativos y los alrededores la velocidad máxima para circular es de 20 kilómetros por hora, dijo el coordinador de Educación Vial en Mazatlán, Roberto Jaime Rodríguez.

“Sí se reporta cierto aumento de tráfico despuesito de las siete y media de la mañana, tenemos un poquito de aumento, pero no es mucha la complicación vial que se puede estar generando; sin embargo, poco a poco la gente se va ir integrando al regreso a clases (presenciales) en algunas instituciones escolares”, añadió Jaime Rodríguez.

“Hay que recordar que enfrente de un plantel educativo, a los alrededores es una velocidad de 20 kilómetros por hora, siempre estar pendiente al cruce de peatones, a la cercanía que puede haber de algún plantel”.

Añadió que si las personas van a la escuela a dejar a sus hijos no se deben parar en doble fila, que traten de no complicar la circulación en lugares exteriores del plantel para que no haya una situación de riesgo para la gente que camina por ahí, que cruza, que acude a la escuela que no lo haga de una manera de riesgo.

“Debemos contribuir como padres de familia a la llegada de un plantel educativo a estacionarnos bien y a no ocasionar problemas afuera de los planteles educativos, tenemos año y medio que no hay clases (presenciales) y hay que recordar dónde están los planteles educativos, a muchas personas se nos puede ir olvidando un poco los lugares donde están instalados”, agregó.

“Hay que saber que cerca de un plantel puede estar un niño cruzando, puede haber cierta actividad de concurrencia de personas a esos lugares, por eso hay que bajar la velocidad enfrente del plantel, a los alrededores de los planteles educativos el límite de velocidad es de 20 kilómetros por hora”.

Jaime Rodríguez expresó que si poco a poco con el paso de los días se va incrementando el tráfico vehicular, las personas deben salir más temprano, deben tomar una ruta de conducción, buscar cuáles vialidades están más viables, menos transitadas y poder llegar a tiempo a las escuelas.

Igual las personas que no van a llevar niños a las escuelas deben saber que el aumento en el tráfico vehicular se va a dar, inclusive el aumento en el transporte urbano donde hay gente que empieza a moverse más en este tipo de medios y a veces deben ir más temprano para no ir aglomerados o exponiéndose a los contagios del Covid-19.

“Entonces tenemos que ir planeando porque esto se va ir aumentando (conforme vaya aumentando el regreso a clases presenciales) y tenemos que ir volviendo a la vida que teníamos antes, donde había más tráfico, donde hay problemas de circulación, a veces estrés por las mismas aglomeraciones que se generan y esto lo podemos evitar si vamos planeando, si vamos tomando ciertas medidas”, subrayó.

“Recordarle a los conductores y padres de familia que siempre es bueno recomendarles a los hijos cuando los llevamos a la escuela, darles las indicaciones antes de llegar a la escuela, darles para sus golosinas y no pararse mal enfrente del plantel y ahí estarles diciendo mal parados, mal estacionados y ocasionando problemas de tráfico, siempre hay que planear las cosas antes, para que no tengamos contratiempos al llegar al plantel educativo”.