“¡Ayy, ya da miedito cruzarse, la verdad”, se escucha decir a una joven que cruza agarrada de la mano de dos compañeros.

Y es que muchos estudiantes que comúnmente tienen que cruzar la Avenida Santa Rosa, justo en el tramo frente a la Secundaria General 6 no cuentan con un paso seguro.

“El problema con los carros, las motos, se nos atraviesan, uno espera que se ponga el semáforo en rojo, las motos se meten o también hay muchas salidas de carros uno no sabe ni para donde voltear, otra cosa es la seguridad, por la tarde está muy oscuro, está muy peligroso”, acusó una alumna de UPES.

La joven mencionó que lo sucedido la tarde noche del martes 16 de abril fue la suma de muchos factores como la falta de iluminación, de apoyo de tránsito, incluso la falta de educación vial, además solicitó que se coloque un elemento que auxilie en los cruces.

Conductores no ceden el paso por ganarle al semáforo

Por su parte alumnos de la Secundaria señalaron que atravesar la calle se vuelve muy peligroso porque los carros no ceden el paso, por lo que pidieron que se coloque un tránsito que ayude a que los carros no se metan y los estudiantes no crucen si no es seguro.

Lo sucedido con Ana Citlaly, despertó en los transeúntes del lugar una vulnerabilidad, principalmente en los estudiantes que de lunes a viernes tienen que ‘ganarle’ a los carros.

En el carril de sur a norte todo tipo de vehículos provenientes de la carretera Internacional bajan a exceso de velocidad sin respetar el tope de boyas; mientras que en el carril de norte a sur les toca meterse entre los vehículos que esperan el verde en el semáforo, exponiéndose a qué una motocicleta que se meta entre los carros los arrolle.

Esta zona que tiene gran afluencia de estudiantes muestra una gran deficiencia de señalética vial, cómo la que indica la zona escolar y el límite de velocidad; además de no contar con un paso de cebra, semáforo peatonal o auxiliar de vialidad que apoye el cruce seguro.

Zona insegura

La zona frente a la Secundaria General 6 y la curva, en la Avenida Santa Rosa presenta hasta domingo 21 de abril las siguientes deficiencias:

* No existe ningún tipo de señalética

* No existe paso de cebra

* No hay un elemento de Tránsito

* Los automovilistas cruzan por donde quieren

* Los automovilistas no ceden el paso a los peatones

* Los automovilistas circulan a exceso de velocidad para lograr alcanzar el verde del semáforo en la Carretera Internacional

* Los camiones urbanos suben y bajan pasaje donde quieren

* Los automovilistas se estacionan en doble y hasta en triple fila afuera de la Secundaria General 6

Zona pegada a la tercera “calle más segura” de Sinaloa

El 28 de enero de 2021, Mazatlán obtuvo el tercer lugar en el concurso Calles más seguras de Sinaloa’, organizado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Alianza Global por la Seguridad Vial, a través de Céntrico y Refleacciona A.C.

Mazatlán obtuvo 750 mil pesos para el rediseño de intersección de Avenida Santa Rosa- Internacional México 15 y Avenida Revolución, considerado uno de los puntos más concurridos y peligrosos para la vialidad.

Este crucero está a unos metros de la curva de la Avenida Santa Rosa y la Secundaria General 6, donde falleció atropellada Ana Citlaly.

El primero lugar fue para Culiacán con el rediseño vial de la intersección del Bulevar Las Américas y Universitarios, uno de los cruceros más inseguros de la ciudad. El segundo para el municipio de Angostura con el rediseño vial de la intersección de la calle 16 de Septiembre y bulevar Venustiano Carranza.

En reunión vía Zoom, la titular de la SEDESU, Isabel Mendoza Camacho, dijo el pasado 28 de enero de 2021, que el tercer lugar de este concurso lo obtuvo Mazatlán con el rediseño de intersección de Avenida Santa Rosa- Internacional México 15 y Avenida Revolución, que otorga mejores espacios a los peatones y la accesibilidad para todas las personas, además se aprovechan los áreas ociosas para crear nuevos espacios públicos que sean aprovechados por la población.

Este crucero es un caos vial y peatonal todos los días a cualquier hora, ya que se hacen enorme fila de vehículos en cualquier punto vial, no tiene sincronización de los semáforos, tiene enormes baches.

El 10 de febrero de 2021, el entonces Alcalde de Mazatlán Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres recibió en su despacho a Isabel Mendoza Camacho, entonces Secretaria de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado y a Valentina Ochoa, Directora Ejecutiva de Reflexiona con Responsabilidad, con quienes firmó el convenio de colaboración.