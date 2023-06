Los vecinos aseguraron que desde hace meses está reportado este problema ante Jumapam e incluso mostraron capturas de pantalla donde vienen los reportes 923114 y 930065 que han hecho ante Jumapam.

“Queremos reportar dos alcantarillas que tenemos más de nueve meses reportándolo a Jumapam por redes sociales, por llamadas, y yo ya fui personalmente a la Jumapam que está ubicada aquí en el mercadito Hacienda Victoria y no me dan solución, solamente me cambian el reporte, me lo cambian, me lo cambiaron tres veces y cuando volvimos hablar lo único que me dijeron es que ya estaba finalizado”, dijo Leyra Lizárraga, quien se encuentra embarazada y es comerciante de la zona.

”Como pueden ver aquí está una fuga de aguas negras que huele muy feo, esa es una, y allá está la otra, se juntan las dos aquí y huele muy feo, es pura agua de drenaje que rebosan las alcantarillas y la Jumapam es hora que no hace nada, marcamos y solo me dicen que ya está finalizado y es hora que no vienen, tenemos nueve meses con el problema y no me dan solución a esto, ya estamos enfadados porque huele muy feo”.

Afirmó ante Noroeste que tanto los clientes del mercadito como los locatarios y vecinos ya están hartos de no tener una solución positiva de la Jumapam, en ocasiones solo les dan largas de que van a venir, que van a venir, pero no vienen.

“Quisiera que por favor nos pueden ayudar, porque todo esto es puras enfermedades para nosotros y para todas las personas que viven cerca de aquí, porque es pura agua de drenaje, y no nos han arreglado absolutamente nada”, denunció.

“Ya hemos hecho reporte a la Jumapam como siete veces, me dicen que van a venir y no vienen y después me dijeron que ya estaba finalizado, que como pudiera seguir reportando si el proceso este ya estaba finalizado, y pues yo les mandaba fotos y video y ustedes pueden ver que no está finalizado nada, porque toda esta agua sigue saliendo.

“El sábado antepasado, hace dos semanas, vino una camioneta de la Jumapam a la alcantarilla que está de aquel lado, un camión, perdón, venían dos personas, dos hombres y duraron si fueron cinco minutos intentando meter una manguera, no la metieron, la sacaron y se fueron y desde entonces no han venido, si duraron cinco minutos ahí fueron muchos, porque no hicieron nada y se fueron”, dijo Leyra Lizárraga.

Por su parte, el comerciante Jesús Anguiano dio a conocer que le dijeron que el problema estaba sobre la calle.

“El otro día que vino el camión de Jumapam le comentamos a los trabajadores en dónde estaban las alcantarillas que tenían el problema, y ellos dijeron que no, que el problema estaba allá en la alcantarilla que está sobre la calle, ahí no han ningún problema, ya arreglaron hace como un año”, manifestó.