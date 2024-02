Los directores de Desarrollo Económico y de Bienestar y Desarrollo Social, Martín Ochoa López y Tonatiú Guerra Martínez saldrán esta semana del Gobierno Municipal de Mazatlán para irse a campañas electorales que están por iniciar, informó el Alcalde Édgar González Zataráin.

Agregó que Ochoa López dejará su cargo actual el viernes y se analiza el perfil de dos personas que ya laboran en esa dependencia para sustituirlo.

En el caso de Tonatiú Guerra nada más ha comentado que saldrá, por lo que esperará que se lo informe de manera formal para definir quién lo sustituirá.

“Ya tengo ahí dos directores que me están diciendo que se van a ir a campaña, entonces esta semana tienen que entregar, uno de ellos se va ir a campaña, Martín Ochoa; posiblemente Tanatiú Guerra, que son los que están más metidos en este tema, ellos se van, ellos deciden, es una decisión de ellos”, expresó González Zataráin.

“Acuérdense que yo se los decía y se los dije mucho, cuando ellos me digan que quieren moverse tiene que ser respetable, porque preferible eso y no tenerlos desde adentro haciendo cosas indebidas, entonces está mejor eso, al final de esta semana (dejarán el cargo), recuerda que el 3 (de marzo) es la fecha límite), ya tengo ahí quién (los va sustituir), es que esto lo hemos vecino viendo desde hace rato, las indecisiones de si se van o no se van ya es ellos, pero obviamente yo siempre me preparo, estamos ahí preparados con esto”.

El Alcalde añadió que es posible que algunos regidores también pidan licencia y para ello se tendría que hacer sesión extraordinaria de Cabildo.

Reiteró que es el 3 de marzo la fecha límite para que los funcionarios públicos que van en busca de un puesto de elección popular dejen su actual cargo.

Además, dijo que los trabajadores del Ayuntamiento no deben participar en actos de campaña durante sus horarios de trabajo ni utilizando recursos públicos, de lo contrario serán sancionados tanto de manera interna o despido, además de lo que determine el Instituto Nacional Electoral.

También expresó que nadie sabe cómo venga la lista para candidatos a alcaldes en Sinaloa y qué vaya a ocurrir porque eso puede mover las cosas como que de pronto algún otro funcionario pida irse o algún regidor extra pueda irse, por eso se estará pendiente de cualquier solicitud que hagan los servidores públicos para moverse de sus cargos y se harán sin problema.

“En lo particular lo mío yo lo dije muy claro, voy a respetar lo que se hizo de la lista (que propuso el Comité Directivo Estatal al Comité Directivo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional) y lo que surja en la nueva lista también se respeta, no pasa nada”, recalcó.