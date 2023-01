“Y entonces leí en la prensa, en una hemeroteca, decía que seguramente habían muerto porque después de pasar tanto tiempo sin gravedad sus corazones no habían soportado un peso invisible en la tierra, y pues ahorita están de moda los plagios, me lo robé de la prensa, lo puse dentro de la novela y todos los diálogos, pero también me lo llevé al título (El peso de vivir en la tierra), me pareció bueno como realidad y también como metáfora”.

Entre otros puntos, se pronunció en contra de la censura que se hace a escritores rusos tras la guerra de Rusia contra Ucrania, pero dijo que se debe enseñar al presidente ruso, Vladimir Putin, que ya el orden mundial es otro.

“Tengo alma polaca, soy medio polaco, tengo familia en Polonia y la historia de Polonia lo que me toca en el corazón es que son más de 300 años que no nos podemos quitar nosotros de encima a los rusos, desde la época zarista, después en la época del comunismo y ahora otra vez con Putin se quieren meter (a Polonia)”, expresó David Toscana.

“Entonces para mí es una alerta que tiene, que tiene Ucrania, que los europeos tienen que cerrar filas, considerar a Ucrania paso de Europa y entonces enseñar a Putin que ya el orden mundial es otro, no nada más estar invadiendo gente, y por otro lado me da mucho gusto ver la osadía y la valentía y la determinación de los ucranianos que en ningún momento se dan por vencidos”.

Por ello consideró que dentro de unos meses, espera que sea pronto, se verá una Europa, que antes se llamaba Oriental va ser una Europa joven y fuerte.

“Y la otra Europa, Francia, Alemania, España está visto (que es) una Europa oxidada, la que va necesitar ya que le inyecten un poco (de juventud y fortaleza)”, dijo el ganador del Premio Mazatlán de Literatura, entre otros puntos.

David Toscana se suma a la lista de ganadores de este premio como Carlos Fuentes, Enrique Serna, Fernando Benítez, Elena Poniatowska, Octavio Paz, Fernando del Paso, Carlos Monsivais, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, Jaime Sabines, José Agustín , Juan Villoro, Jorge Volpi y Jaime Labastida, entre otros.