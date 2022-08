$!Gana Ramona Osuna, trabajadora del HG en Mazatlán, reconocimiento nacional por su labor en pandemia

“Son sentimientos encontrados porque solamente con el hecho de escuchar la palabra covid, viene a mi mente muchas emociones, no cabe duda que yo después de la pandemia ya no fui la misma, ni la misma profesional ni la misma persona”, mencionó.

“Fue mucho aprendizaje, muchas satisfacciones, el poder haber ayudado a tanta gente, porque siento que mi trabajo valió la pena en el área, y además este reconocimiento me dice que estoy haciendo las cosas bien”, añadió.

Ramona tiene 14 años trabajando en el Hospital General de Mazatlán en el área administrativa, 8 de ellos como trabajadora social, pero cuando llegó la pandemia, pidió la oportunidad para poder tratar con las familias que tenían enfermos de Covid-19.

Ella recordó lo complicado y lo triste que fue en parte ver cómo la gente moría o se preocupaba por sus familiares que luchaban por su vida, pero también de cómo los ayudó a que mantuvieron los ánimos, algo esencial para la lucha contra esta enfermedad.

“Diariamente les leía sus cartas, les leía sus mensajes de los familiares, me sentía una pieza importante... siempre sentí que atender la parte humana de la enfermedad fue primordial, diariamente llegaba a la casa con una carga emocional tremenda, eran días muy difíciles, de mucho trabajo, pero que se superaba con una hora de descanso o dos, pero la carga emocional que viví fue muy grande. Todavía hay muchos casos que aquí tengo en el corazón que no se me olvidan”, rememoró.

La ceremonia fue vía zoom, Ramona ganó en la categoría ‘acciones de trabajo social para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional durante la pandemia Covid-19’.

Carlos Leonel Verdugo Hernández, director del Hospital General de Mazatlán, señaló que está muy feliz por ella, pero sobre todo, de todo el trabajo que se hace en el nosocomio estatal por las familias que tienen un ser querido mientras es tratado.