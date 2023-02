MAZATLÁN._ El Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, manifestó que garantiza la seguridad para todas las personas que asistirán al Carnaval Internacional de Mazatlán 2023, al que de acuerdo con los organizadores acudirán cerca de un millón de asistentes.

“Yo les garantizo la seguridad, se las garantizo a todos los que van a venir al Carnaval, están invitados por cierto”, dijo en entrevista y en su mensaje al inaugurar el Encuentro Sostenibilidad de las Zonas Metropolitanas Turísticas que se realizó este viernes en este puerto organizado por el Senado de la República y su Instituto “Belisario Domínguez”.

También expresó que lo que no se puede admitir y no se puede callar es cuando se cometen las injusticias que levan a la entidad a colocarla en tales y cuales circunstancias y dijo que no vendrá a coronar a la Reina del Carnaval, lo hará la nueva Secretaria de Turismo de Sinaloa en su representación, Estrella Palacios.

Recordó que la aprehensión de Ovidio Guzmán y la otra captura del pasado jueves son acciones de Gobierno que se llevan a cabo y los hechos de enero son reacciones de ello, pero las del jueves fueron reacciones mínimas, en las que resultó lesionado un presunto integrantes de un grupo delictivo.

“Nosotros vivimos nuestra realidad, Michoacán vive su realidad, y Guanajuato vive realidad, y Jalisco vive su realidad y Chihuahua vive su realidad y cada cual tiene por fortuna, nosotros hemos bajado la incidencia delictiva, no estamos conformes, pero no me gusta presumir eso porque hasta que acabes”, continuó Rocha Moya.

“Qué difícil terminar con los fenómenos malignos, es complicado acabar con ellos, pero hay que abatirlos, todo político que dice quiero que voten por mí porque voy a acabar con la violencia no voten por él porque es un mentiroso, nosotros los de la Cuarta Transformación no mentimos, no lo podemos decir, no es cierto, esos fenómenos no se acaban, son creados por la sociedad, enquistados en la sociedad y que tienen oferta y demanda”.

En entrevista reiteró que las detenciones de presuntos delincuentes son acciones de Gobierno y hay reacciones como las del 5 de enero pasado, pero en la de este 9 de febrero la reacción de grupos delictivos fue mínima la reacción y se está preparados para un operativo sumamente cuidadoso para el Carnaval de Mazatlán, que será del 16 al 21 del presente mes.

“Estamos preparados para un operativo sumamente cuidadoso sin andar exhibiendo una suerte de militarización, nada, cercanía con la gente, pero en condiciones de cuidado”, agregó el Gobernador tras asegurar que eso incluye a las carreteras que conducen a este puerto.

“Todo, todo, carreteras que están a cargo de la Guardia Nacional”, recalcó Rocha Moya.