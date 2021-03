Garantiza Quirino aplicación de medidas contra el Covid-19 en Semana Santa

MAZATLÁN._ A unas horas de comenzar la Semana Santa, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel aseguró que la aplicación de los protocolos contra la propagación del virus en Sinaloa, están garantizados.

“Hay que cuidarse mucho, con responsabilidad, hemos visto cómo el virus es muy agresivo y el cuidado personal, individual, es fundamental, nosotros estaremos fortaleciendo las medidas preventivas y sobre todo de supervisión”.



- ¿Está garantizado la aplicación de los protocolos Covid?

- Sí, sí, totalmente, pero lo más importante es la confianza en la gente, el cuidado de la gente.



“Lo está haciendo, cada vez más. Hay mucha gente todavía irresponsable que no cree, pero el hecho como en todo el país, de que estén abiertas todas las playas es un signo de que a un año de la pandemia, la situación que hemos vivido ha sido muy difícil también el encierro, pero no podemos relajarnos, no podemos confiarnos, si no cuidarnos y estar en los espacios abiertos lo más que se pueda”.

Ordaz Coppel afirmó que la ocupación hotelera en Sinaloa estará por encima del 60 por ciento, como lo ha estado Mazatlán los últimos fines de semana.

A la pregunta si después del periodo de descanso se regresaría a las aulas en el estado, el Gobernador rechazó que así fuera, aunque reconoció que se proyecta para finales del ciclo escolar o para el siguiente ciclo escolar.

“Si se puede, si se alcanza, para finales de este ciclo. Y sin duda para el ciclo siguiente”, comentó.

Ordaz Coppel estuvo en un evento dentro del Centro Histórico de Mazatlán donde no se guardó la sana distancia ni un máximo de personas permitido dentro de un mismo recinto, como determinan también los protocolos contra la propagación del coronavirus.

Ante la apertura de hoteles y playas para Semana Santa en Sinaloa hay quienes lo califican como una incongruencia porque la emergencia sanitaria aún no concluye.