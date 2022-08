$!Gobernador Rocha Moya agradece a la CFE, Sedena y AMLO apoyo en Sinaloa

Los propios presidentes municipales decían que la gente no tenía agua, pero es que dichas autoridades municipales no la pagaban y la CFE, es un gran esfuerzo del Presidente, se le tiene que reforzar porque es una empresa de todos los mexicanos, por lo que están obligados a contribuir, por ello acudió con el director general de la CFE para pagarle parte de la deuda de los municipios y el resto lo están pagando en abonos, que a veces quiere y a veces no.

“Y el licenciado Bartlett nos regresó un apoyo para unas obras de ampliación que requeríamos, se lo agradezco mucho a la Comisión”, continuó en el evento realizado cerca de las 11:30 horas de este domingo.

Al Secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González, le dijo que aprecia mucho su visita y el Ejército Mexicano y la Marina ayudan mucho a tener mejores condiciones de seguridad y se ha avanzado mucho.

“General Sandoval aprecio mucho su visita, el Ejército Mexicano, la Sedena aquí, como la Marina nos ayudan mucho Presidente a tener mejores condiciones de seguridad, hemos avanzado mucho, hemos bajado 23 por ciento los homicidios dolosos, hemos bajado un 45 por ciento los feminicidios”, continuó Rocha Mota en el evento ante decenas de trabajadores de la CFE provenientes de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

“De los 12 feminicidios que se han presentado (en lo que va del presente año) tenemos 10 judicializados con el responsable en la cárcel, uno de ellos lo tenemos incluso en la cárcel en Estados Unidos porque allá lo detuvimos en coordinación con la Policía de Estados Unidos, de California, por eso general Sandoval apreció mucho lo que hace el Ejército con nosotros, estamos muy coordinados, queremos tener un Sinaloa en paz, que son de las cosas que se ha propuesto el Presidente y nosotros trabajamos de la mano del Presidente”.

También dijo que en el Programa Internet para todos en Sinaloa ya se está trabajando, ya se le pidió al personal cómo se puede avanzar más rápido.

“Y luego señor Presidente quiero hacer un reconocimiento expreso a las y los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, es una corporación de trabajadores Presidente que en Sinaloa nos ayudan mucho, incluso con los directivos de la Comisión nos hemos puesto de acuerdo en las aguas, pues es natural que se corte la luz t nos han estado atendiendo, nos hicieron llegar un programa muy amablemente y ahí tenemos a los de la Comisión siempre en la calle arreglando la conexión”, continuó Rocha Moya.

“Ha estado lloviendo mucho y que bueno, yo le digo ahí vamos a cuidar y le digo también cuídense, pero que bueno que tenemos agua, le informo Presidente que tenemos el 52 por ciento de las presas ya con agua, que eso nos garantiza el otoño-invierno, ya vamos a poder sembrar el maíz como me pidió usted; aumenten, ya nos dirá qué es lo que queremos en su estrategia de abatir por completo el tema del hambre en nuestro país, un día me dijo en las Islas Marías, ahora que no es cárcel, me dijo hay que sembrar más maíz, le digo sí, pero batallamos para comercializar”.

Por ello le recalcó que los agricultores le agradecen al Presidente.

“Te agradecen mucho los agricultores de Sinaloa Presidente que en realidad como nunca, como nunca vendieron el maíz en un buen precio, y le informo otra cosa, me reuní con los tortilleros porque lo más natural es que si vendieron muy bien el maíz pues ahora necesitamos subir la tortilla, les dije el Presidente les ha pedido que colaboren para efecto de que no hagamos crecer la inflación y tenemos uno de los estados con la mayor comprensión de los tortilleros, no pasa de los 23 pesos, ese es un buen precio”, continuó.

“Eso está pasando en Sinaloa, estamos muy contento de usted y muy agradecidos, no hay obra hidráulica en este país que esté tan apoyada como la que tenemos aquí en el sur, que es la Presa santa María, y ahí vamos a crecer para seguir generando energía limpia, vamos a tener ahí una hidroeléctrica y vamos a tener en la Presa Picachos otra hidroeléctrica y eso se lo agradecemos al Presidente porque eso nos da capacidad de autoconsumo para que nosotros tengamos condiciones inmejorables para estos temas”.