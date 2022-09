Gobernador Rocha Moya ya está enterado del por qué se reservó la cancelación del contrato por $400 millones: Secretario

Ya se le explicó al Gobernador Rubén Rocha Moya del porqué se resguardó por dos años la información del procedimiento jurídico para cancelar el contrato con Azteca Lighting de 400 millones de pesos por la compra de 2 mil 139 luminarias, señaló Édgar Augusto González Zataráin, Secretario del Ayuntamiento.

El 23 de septiembre el Mandatario estatal criticó al Gobierno de Mazatlán por resguardar la información que detalla la cancelación del contrato con Azteca Lighting, ante ello, González Zataráin mencionó que ya se le dijo el por qué de no otorgar la documentación.

“Yo siempre voy a respetar a cualquier autoridad, yo siempre he sido respetuoso de las autoridades y obviamente al Gobernador una vez que vimos su declaración, le hicimos llegar el fundamento jurídico, le hicimos llegar la información a través del Presidente Municipal”, mencionó.

El Secretario del Ayuntamiento sostuvo que todo se trata de un procedimiento que se está realizando en este momento, y que hacerlo público, traería consecuencias legales a la Comuna.

“La cancelación del contrato es un procedimiento jurídico, y ese procedimiento jurídico, en el artículo 162, de la Ley de Acceso a la Información, vas a poder verificar que ahí te indica que hasta que no cause Estado el procedimiento que está instaurado, podrás hacerlo público, porque si no nosotros nos podemos ser acreedores de una sanción”, señaló.

“Se dice que no se haga público debido a que afectan los derechos del debido proceso, y en el décimo (apartado del artículo 162) dice que no hagas actos que vulneran la conducción de los expedientes judiciales o de los procesos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no haya causado Estado y este tema no ha causado Estado”, agregó.