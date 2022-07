Gobierno de Mazatlán admite que caducaron medicamentos donados para Covid y otros padecimientos en el ‘Hospitalito’

En el Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez” caducaron algunos medicamentos para el Covid-19 y otros padecimientos donados por Hospital Militar Regional de Especialidades, pero también han caducado algunos medicamentos adquiridos por este mismo hospital, reconocieron el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán y el director de Servicios Públicos Municipales.

También se realizará una auditoría a dicho hospital y se interpondrá demanda penal por robo de medicamentos en ese nosocomio, si se reúnen las pruebas para ello, que ya se está en proceso de recabarlas, dijeron en conferencia de prensa Édgar Augusto González Zataráin y Endy Samuel Ramos Aragón, respectivamente.

“En noviembre de 2021, es decir, del año pasado, en muchos hospitales públicos tuvieron mucho inventario que estuvo por caducar, algunos mecanismos que usan las instituciones públicas para que no se caduquen los medicamentos en donaciones, en este caso el Hospital Militar de aquí de la ciudad tenía medicamento que estaba próximo a caducar”, dijo el director del Hospital Municipal de Mazatlán, Ramos Aragón.

“Con esto damos a entender que es de dos a tres meses el momento en que iba a caducar el medicamento, nosotros recibimos esta donación de buena fe, un acto de buena fe, de ver la posibilidad de utilizar estos medicamentos, como ustedes saben 2020, 2021 fueron años muy difíciles donde el uso de medicamentos cambió de manera muy drástica”.

Añadió que normalmente dicho hospital realiza jornadas médicas, donaciones a dispensarios, da apoyos a la ciudadanía para que este tipo de medicamentos no se caduquen, pero en esa época que se presentó una nueva ola de contagios de Covid-19 era complicado andar por las calles haciendo eventos masivos, y quienes acudían al hospital en esas fechas eran las que realmente se sentían muy enfermas, si no mejor evitaban acudir el hospital.

“Entonces ese medicamento que se nos caducó es el medicamento donado por el Hospital Militar y mucho de ese medicamento no coincidió en ese momento con las necesidades de las enfermedades de los pacientes, por lo cual tuvimos que darlos de baja con los procedimientos administrativos que son los correspondientes”, continuó Ramos Aragón tras reconocer que la donación fue de una tonelada, pero no nada más de medicamento, sino también de equipo e instrumental médico.

Ya en la serie de preguntas y respuestas, dijo que no todo ese medicamento caducó, sino que sí se utilizó parte de lo que era para Covid-19 y algunos para otras enfermedades.

“La mayoría del medicamento (donado) no era para Covid-19, si fuera cien por ciento para Covid-19 que se caducan, pues sinceramente sí aceptaría cualquier crítica, la mayoría de medicamentos no son para Covid-19, los que sí llegaron para Covid-19 eran anticoagulantes, ese medicamento yo creo que todos aquí un familiar, hay gente que se inventaba un medicamento que se llamaba Fezana y otros tomaban otro tipo de medicamentos, eso fue lo que representó el Covid-19, hablamos de costos de 3 mil pesos hasta un costo de 5 mil pesos al mes, esos se colocaron todos porque la necesidad era grandísima”, reiteró.

“Por ejemplo, en meses se compraban hasta 100, 150 mil pesos en el Hospital para esos pacientes y esta donación nos permitió amortizar las compras, la verdad el 90 por ciento no era para Covid-19, y el 10 por ciento eran para Covid-19 y la mayoría de eso se utilizó”.

Reiteró que del medicamento para Covid-19 y de más alto costo sí se utilizó, no quedó prácticamente nada y es normal que en todas las instituciones caduque un poco del medicamento que adquieren directamente.

“Es normal que en todas las instituciones caduquen un poco del medicamento, les pongo un ejemplo, hay un paciente que tiene cáncer, tiene 10 sesiones de quimioterapia y en la sesión 5 el paciente dice ya no quiero, estoy cansado, elijo otro destino para mí y el medicamento se recoloca a otros pacientes, pero específicamente en los cánceres son distintos, las etapas son distintas, el paciente reacciona distinto”, reiteró.

“Siempre que detectamos medicamento de alto costo que no se está moviendo y que era para otro paciente y el paciente falleció, el medicamento está ahí, yo tengo que comprar todo el medicamento, no lo puedo comprar de a poquito o esperarme a ver si me llega o no, creo que la vida de la persona es más importante y se tiene que garantizar el acceso al medicamento”.

El Secretario del Ayuntamiento dio a conocer que desde hace casi un mes se instalaron cámaras de viodeovigilancia en el Hospital Municipal en busca de detectar si se presenta robo de medicamentos y se tiene a un trabajador del área de manejo de estos productos como sospechoso de ese delito, y además de una auditoría que se hará en el lugar se presentarán las denuncias correspondientes.

“Sí va a haber demanda y aclaro, no solamente en el tema que tiene que ver con el Hospitalito, porque luego vamos a hablar de otros temas, el tema de Servicios Públicos que ahí se estuvieron robando hasta unas lámparas con todo y base, es un seguimiento que traemos, luego también traemos un seguimiento de robo de combustible de vehículos del propio Municipio, hay una gran investigación en ese sentido y va a haber demandas, hay incluso algunas que no puedo hablar de ellas, pero lógicamente va a haber”, recalcó González Zataráin.

Proveedor del ‘Hospitalito’ se hará cargo de medicinas que caduquen

El proveedor Soluciones Hospitalarias se hará cargo del medicamento que él surta, si caduca, y ya no se pueda reponer al Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez” de Mazatlán a partir del 26 de abril de este año, por lo que no tendrá ningún costo para dicho nosocomio ni para la Comuna, dio a conocer el propio Ayuntamiento mazatleco.

“Por medio del presente escrito me permito enviarle un cordial saludo y a su vez extenderle la presente CARTA DE RESPALDO DE RESPONSABILIDAD DE MEDICAMENTOS CADUCOS, en atención a que me fue adjudicado el contrato plurianual número OM-UA-246/2022, de fecha 27 de abril de 2022, derivado del fallo de fecha 25 de abril de 2022, relativa a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.MM-OM-LP-03-2022”, de acuerdo con el documento dirigido a Nayla Adilene Velarde Narváez, Oficial Mayor y presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Ayuntamiento de Mazatlán.”RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO, MEDICAMENTO DE ESPECIALIDAD, MEDICAMENTO DE ALTA ESPECIALIDAD, MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL DENTAL, MATERIAL DE LABORATORIO Y MATERIAL DE RADIOLOGÍA PARA HOSPITAL MUNICIPAL “MARGARITA MAZA DE JUÁREZ”.

El documento que hizo público el Ayuntamiento dice que a partir del 27 de abril y durante la vigencia del contrato dicho proveedor absorberá cualquier gasto o precio derivado de medicamento que llegue a caducar.

“Por lo que a partir de la presente fecha y durante la vigencia del contrato el suscrito será el responsable y se obliga a realizar el cambio de los medicamentos que se caduquen o en su caso absorber cualquier gasto o precio, derivado de los medicamentos caducos de los que no sea posible su cambio, de acuerdo a lo contratado”, añadió el oficio firmado por Jorge Efrén Sánchez Cázarez a nombre de la empresa Soluciones Hospitalarias, con domicilio en Culiacán, Sinaloa.