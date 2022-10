Gobierno de Mazatlán alista maletas para viajar a España a promocionar el Carnaval 2023

MAZATLÁN._ Pese a que el Alcalde informó en julio pasado que el Instituto Municipal de Cultura de Mazatlán “sufre” en sus finanzas, de nuevo el Ayuntamiento alista un viaje al extranjero para promocionar el Carnaval de Mazatlán 2023, según anunció José Ángel Tostado Quevedo, titular de la dependencia.

El viaje será a Madrid, España, y se tiene pensado que asista una comitiva que contará con las reinas del Carnaval Internacional de Mazatlán 2022; de momento no adelantaron si asistirá Luis Guillermo Benítez Torres, Presidente Municipal.

Tostado Quevedo compartió que el viaje sería este fin de semana, pero no detalló cuántos días se quedarán allá, solo que promocionarán el turismo y el Carnaval de Mazatlán.

“Ese es un tema importante que en breve les vamos a estar informando, quiénes son más personas que van, van las reinas a la difusión, hablar del Carnaval, del turismo, de todo lo que tiene el bello puerto”, indicó.

Sobre si hay presupuesto para ello, el titular de Cultura mencionó que se irá con recursos de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca.

“Sí se va a España, en breve les estaré informando también para tener toda la información... No precisamente es el Instituto de Cultura, sino precisamente en la difusión que se hace en la Secretaría de Desarrollo Económico, es parte importante también como equipo que somos”, manifestó.



Instituto de Cultura ‘sufre’ en sus finanzas y Carnaval 2022 representó gasto fuerte: ‘El Químico’

El pasado 22 de julio, sin dar cifras, justificando que es paramunicipal, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres informó que el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán presenta complicaciones financieras y el Carnaval Internacional de Mazatlán 2022 representó un gasto muy fuerte y no hubo forma de conseguir recursos o patrocinios para reducir los costos.

Entrevistado ese día por medios de comunicación antes de entrar a su oficina, en el Palacio Municipal, Benítez Torres afirmó que el presupuesto que se asigna no siempre alcanza.

”Lo que pasa es que el presupuesto que se signa no siempre alcanza, acuérdense que el Carnaval es el gasto más grande que tiene la ciudad y en esta ocasión, hicimos que fuera autosuficiente hasta donde se pudiera, pero no fue posible porque les recuerdo que no tuvimos la instrucción del Gobierno del Estado para hacerlo hasta tres días antes, entonces, no hubo forma de conseguir recursos de patrocinadores para abaratar costos y lógicamente eso hace que merme el presupuesto de una dirección tan importante”, señaló.

Benítez Torres dijo que al tratarse de una paramunicipal tienen independencia para resolver sus problemas y solamente el director, José Ángel Tostado Quevedo, podría proponer una reducción en la nómina.