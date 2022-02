Gobierno de Mazatlán entregará terreno de Taller Municipal para pagar multa por gasolinera de Nafta

El Ayuntamiento de Mazatlán también entregará el terreno donde está Servicios Públicos, Obras Públicas y el Taller Municipal en el Parque Industrial Alfredo Bonfil como parte del convenio de pago a Nafta Lubricantes por cerca de 141.8 millones de pesos, dijo el Secretario del Ayuntamiento, Édgar Augusto González Zataráin.

Agregó que este viernes contempla una reunión con el Tesorero Municipal, Javier Alarcón Lizárraga, para ver cómo va el pago a Nafta Lubricantes por la demanda que le ganó a la Comuna por no permitirle construir una estación de servicio durante el trienio del Alcalde Alejandro Higuera Osuna en la Colonia Palos Prietos, para ver si ya con el terreno entregado alcanza o el Ayuntamiento sale debiendo.

Precisó que además de entregar como pago 3 millones de pesos mensualmente, el Ayuntamiento entregó el terreno del estacionamiento de la Comuna ubicado en la calle Mariano Escobedo, en el Centro de la Ciudad y al sacar el terreno del Fraccionamiento Antiguo Aeropuerto se entregará a cambio uno en el área de Habal-Cerritos.

“El otro fue el del estacionamiento (en el Centro de la Ciudad y el del parque Bonfil, recuerden donde está Servicios Públicos, Obras Públicas ahí todo lo que tiene que ver, toda esa zona siempre estuvo contemplada, ese siempre ha estado, de hecho son de los primeros que se concretaron, es el del taller Municipal y estacionamiento Municipal”, continuó González Zataráin.

Dijo que para reubicar al taller Municipal que actualmente se encuentra en el Parque Industrial Alfredo Bonfil ya se tiene una propuesta y ahorita ya nada más se está viendo la logística.

“Yo antier estuve a las 7:00 de la mañana precisamente ahí en el Taller Municipal y en esa área de Servicios Públicos porque ya estamos viendo cómo se va hacer el reacomodo en otro predio, lo que estamos viendo es si se cuenta con el suficiente espacio y si no obviamente ya buscaremos otra opción que tendremos que ver con el Alcalde, según lo que nos indique el Alcalde”, continuó.

“Pero ya nos estamos preparando nosotros para que a más tardad a finales de este mes ya estemos en movimiento”.

Dio a conocer que el jueves se reunió con personal de Ingresos y Bienes Inmuebles para dar de baja todo el tema de chatarra que está en el actual Taller Municipal y se va muy avanzado en ese proceso, se tiene que sacar la licitación para su venta de todo lo que no sirve y no estar moviendo lo que no sirve.”

Siembre ha venido (el terreno en el Parque Bonfil), ahí viene ese terreno, no es algo nuevo, es algo que siempre ha estado, lo único nuevo es el de Habal - Cerritos y que se sacaría el tema de acá de Antiguo Aeropuerto, que fue la razón de buscar la otra opción de cómo iba amortiguando la salida del Antiguo Aeropuerto, hacerlo de manera consensada, conciliada y no a través de tribunales”, expresó, entre otros puntos.

En la sesión ordinaria de Cabildo del pasado jueves el Regidor por el Movimiento de Regeneración Nacional, Roberto Rodríguez Lizárraga, pidió en asuntos generales que se informe sobre cómo va el procedimiento de pago a Nafta Lubricantes.