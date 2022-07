$!Gobierno de Mazatlán inaugura obras por más de $5.5 millones en Hogar del Pescador y Salinas de Gortari

El evento de entrega simultánea de obras fue encabezado por el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres en la Calle Mar Patrimonial, entre las calles 13 de Junio y Caribe, de la Colonia Hogar del Pescador, donde manifestó que el compromiso de su gobierno es la restauración de fondo de las calles de la ciudad para que las familias tengan un lugar digno dónde vivir y puedan disfrutar en sus hogares.

“Fíjense bien, 80-20 es el impulso a la obra pública y si bien no se ve tanto, al menos no lo verá alguna gente, o lo ve mucho en la zona turística porque Mazatlán ya es otro, no es el mismo de cuando llegamos , Mazatlán en estos cuatro años que casi ya tenemos al frente de la ciudad, es un Mazatlán diferente”, expresó en el evento al que también asistieron funcionarios públicos de su gobierno, beneficiarios e invitados.

Correspondió a María Guadalupe Velarde Piña agradecer el apoyo por la obra en la Calle Mar Patrimonial.

Al evento realizado cerca de las 18:00 horas también asistieron el director de Obras Públicas Municipales, Gerardo Núñez Gutiérrez; el gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Osbaldo López Angulo, y el director de Bienestar y Desarrollo Social, Tonatiú Guerra Martínez, entre otros.