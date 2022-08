$!Gobierno de Mazatlán inicia campaña ‘Yo sí respeto tus espacios’

El Gobierno de Mazatlán arrancó este viernes la campaña de concientización vial “Yo si respeto tus espacios”, con el objetivo de hacer conciencia en los automovilistas y conductores en general, para que no se invadan lugares acondicionados para personas con discapacidad.

Brenda Borboa Sarabia, directora del DIF municipal, reconoció lo mucho que han hecho y que han logrado las personas que tienen alguna discapacidad, así como también lo que han hecho sus padres y familiares que están cerca de ellos, que también tienen una enorme encomienda de sacar adelante a personas con discapacidad.

“En este momento me da mucho gusto tener este arranque y además también que yo he estado en estas actividades desde que tengo la responsabilidad de estar al frente del Sistema DIF, que, en este Gobierno de nuestro Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, hemos hecho muchas acciones en beneficio de las personas con discapacidad. Me he dado cuenta también que esto es lo que nos tiene a nosotros qué mover y tenemos que ser empáticos con las personas con discapacidad”, comentó.