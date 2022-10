Gobierno de Mazatlán inicia proceso para recuperar $60 millones de contrato rescindido por luminarias

El Gobierno de Mazatlán ya comenzó el proceso para recuperar los 60 millones de pesos que pagó como adelanto del contrato por luminarias a Azteca Lighting y está en proceso de comprobar a la firma afianzadora sobre la rescisión.

Para ello, tiene hasta el 5 de noviembre para responder y después esperar que la firma determine si se les devuelven o no los 60 millones de pesos, explicó Édgar Augusto González Zataráin, Secretario del Ayuntamiento.

Recordó que la semana pasada les llegó la notificación de la afianzadora, pero aún no llega nada sobre la denuncia que la Auditoría Superior del Estado interpuso ante la Fiscalía General del Estado.





¿Ya les llegó la notificación de la Fiscalía en torno a la denuncia?

No, de ninguna manera, lo que llegó la semana pasada fue el tema de la afianzadora, pero hasta ahí, que el tema del resolutivo de suspensión, ese sí nos notificaron, ya estamos en trámite de respuesta, pero de ese tema es todo lo ha llegado.





Hace días Alonso Puerto Sánchez, CEO de Azteca Lighting, llamó al Ayuntamiento para mediar y llegar a acuerdos, dado que si continúa el pleito legal podría demorarse años.

“Como lo dijo el Gobernador, queremos que no dure mucho, precisamente a eso le estamos apostando, incluso yo lo decía, la mejor forma de que esto no dure mucho, es atender las cosas de inmediato, en tiempo y forma, no patear el balón, no estar aventando la bolita para adelante, es atenderlo de inmediato, que esto no se alargue más”, manifestó González Zataráin.