Gobierno de Mazatlán no entregará a Nafta terreno de Fraccionamiento Antiguo Aeropuerto, sino uno en carretera Habal-Cerritos, asegura Édgar González

No se entregará el terreno del Fraccionamiento Antiguo Aeropuerto a Nafta Lubricantes como parte del convenio de pago de 141.8 millones de pesos por la demanda que le ganó a la Comuna, sino un predio ubicado en la zona de El Habal- Cerritos, dijo el Secretario del Ayuntamiento, Édgar Augusto González Zataráin.

“De hecho ya se redactó un adendum que se está afinando, en qué se está afinando, en el valor del nuevo terreno que se puso a consideración que es el de allá de Habal-Cerritos, ese ya queda fuera en definitivo, el terreno de acá ya no tiene nada (que ver en el convenio de pago el predio del Fraccionamiento Antiguo Aeropuerto)”, añadió González Zataráin.

“De hecho vinieron los colonos conmigo, una representación, yo les di esa certeza, me voy a reunir con ellos el día 27, 28 (de diciembre), por ahí nos vamos a reunir con todos los colonos para darles la noticia, de que tengan la tranquilidad de que no se les va a molestar con ese predio ese (el área verde al interior del Fraccionamiento en mención) y en esa zona no queda ningún predio que se vaya a disponer, ni el del Cemaz (Consejo Ecológico de Mazatlán) ni ese)”.

Como se informó públicamente en su momento, tras la demanda que ganó Nafta Lubricantes al Ayuntamiento de Mazatlán por no permitirle construir una estación de servicio en la Colonia Palos Prietos en el trienio del Alcalde Alejandro Higuera Osuna, se realizó un convenio de pago de los 141.8 millones de pesos en mención.

Además de los 3 millones de pesos que se entregan mensualmente desde marzo pasado a Nafta Lubricantes, ya se le entregó el terreno del estacionamiento de la Comuna ubicado en el Centro de la ciudad y está pendiente la entrega de un segundo terreno, que en el convenio de pago original se contempló el del área verde del Fraccionamiento Antiguo Aeropuerto, ahora el Secretario del Ayuntamiento dijo que ese predio ya no se entregará, sino uno ubicado por lo que fue la carretera El Habal-Cerritos, ahora Avenida Ingeniero Mario Huerta Sánchez.

Falta determinar el precio del nuevo terreno contemplado entregar como pago, se están haciendo los avalúos y en función de eso se buscará una negociación, una media pues no se puede quedar ni muy abajo ni muy arriba.

“Entonces centrar el tema del valor y yo creo que en esta semana se da eso y tan pronto se de en esta semana se firma el adendum”, subrayó González Zataráin.

Reiteró que los habitantes del Fraccionamiento Antiguo Aeropuerto deben tener total tranquilidad de que no se entregará el predio del área verde de ese asentamiento humano.

“Eso se los puedo decir con toda seguridad que no se les va a mover, que no se les va a molestar, que continúa eso igual, son indicaciones del Alcalde que así sea”, continuó el Secretario del Ayuntamiento.

Recientemente los vecinos de dicho Fraccionamiento entregaron una carta en la Presidencia Municipal y en las oficinas del Cuerpo de Regidores donde exigieron que su terreno de área verde no sea entregado por la Comuna a Nafta Lubricantes y advirtieron que lo defenderán y harán un bloqueo en la Avenida Leonismo Internacional y una manifestación por el malecón hasta el Palacio Municipal.

Al respecto González Zataráin dijo a los vecinos que no hay necesidad de que hagan dichas acciones y fue una iniciativa como Secretario del Ayuntamiento buscar esta alternativa de cambio de predio y el Alcalde le dio el visto bueno.

“Ahí fue un trabajo que hicieron el Secretario (del Ayuntamiento) anterior (José de Jesús Flores Segura) y obviamente la empresa, no te sé los motivos, pero es algo muy lógico que no debió haberse contemplado desde un principio, la verdad desconozco el motivo que los llevó a eso, lo que sí te digo es que una vez que nosotros revisamos, yo sabía de este reclamo desde antes de que fuera Secretario), me aboqué a ver ese tema y tratar de modificarlo, solicité autorización del Alcalde, el Alcalde me dice adelante y ahí están los resultados”, reiteró.