MAZATLÁN._ Debido a los apagones que se han presentado en las últimas semanas en Mazatlán, el Alcalde Édgar González Zataráin manifestó que el Ayuntamiento buscará encabezar acciones en contra de la Comisión Federal de Electricidad.

“Ya está insoportable la situación en Mazatlán, son muchas colonias que se están quedando sin energía, ayer (viernes) le tocó como a seis colonias, entre ellas todas las Praderas tuvieron afectaciones más de tres horas. No solamente afecta a los ciudadanos, que es lo que más nos interesa, que no se afecte a los ciudadanos, porque se afecta al ciudadano porque no tiene energía en su vivienda, en su casa”, comentó.

“Además nos afecta a nosotros todo el alumbrado público porque quema todos los sistemas y hay que andar atrás de ellos reponiendo todo un sistema que es costoso para nosotros, hay que reponer en muchos casos cableado, hay que reponer todos los centros de carga, hay que reponer incluso hasta lámparas que con los cortos que tienen se queman, entonces ya es insoportable la situación, lo que está pasando en Mazatlán, la gente está molesta con justa razón”.

El Alcalde recalcó que antes los cortes de energía eléctrica eran tolerables en temporada de lluvias, pero ahora es otra situación que ha afectado a varias colonias y fraccionamientos en por lo menos el último mes.

Recordó que en la reunión del Consejo de Seguridad Pública estatal, que se realizó el lunes pasado, el Gobernador Rubén Rocha Moya tocó el tema con un representante de la CFE que acudió de Hermosillo, Sonora, a este encuentro en Culiacán, pero no asistió algún funcionario de la paraestatal en Sinaloa.

Por ello, reiteró que se pedirá al Gobernador que ayude con este tema para evitar apagones porque la gente se queda a oscuras, truenan los aparatos, y en el caso del Ayuntamiento, gasta hasta cerca de 500 mil pesos por semana en reponer el material que falla por los cortes de energía eléctrica y eso que todavía no viene lo más fuerte de las lluvias.

“El llamado que vamos a hacer es que nosotros como Gobierno nos pongamos al frente de este reclamo social porque no podemos quedarnos cruzados de brazos”, manifestó.

González Zataráin expresó que se contempla demandar a la CFE para que reponga el costo de las reparaciones que hace el Ayuntamiento cuando se le dañan los sistemas por los apagones o cortes de energía eléctrica.