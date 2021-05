Gobierno, familia, sociedad e Iglesias deben ‘atajar’ violencia: Arzobispo Primado de México

MAZATLÁN._ La violencia, generada por las diferentes organizaciones delincuenciales en el País, se debe atajar de manera policial y con la justicia, pero también desde la familia, la escuela, desde la Iglesia, todos debemos contribuir en este aspecto para lograr una sociedad y una convivencia sana, en donde nos respetemos los unos a los otros, es un desafío enorme, pero ese es el camino, dijo el Arzobispo Primado de México, Cardenal Carlos Aguiar Retes, en su visita a Mazatlán.

“Los problemas de la violencia de todas estas organizaciones delincuenciales se deben de atajar de manera policiaca y luego con la justicia, es el camino que le toca a la autoridad, ejercitar su Gobierno, pero no alcanza para resolver el problema por más esfuerzos que haga si no transformamos nuestra sociedad, entonces de una u otra manera disminuirá, volverá, estará siempre presente, ahí es donde entra el trabajo de la Iglesia”, expresó el Cardenal Aguiar Retes, ex presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

“Es (la Iglesia católica) una de las instituciones que más podemos influir para llegar al corazón de la persona y que los cubra desde la adolescencia y la juventud que no estamos hechos para el odio, que eso siempre nos va a llevar por un camino equivocado que, finalmente, va a ser trágico, dramático o simplemente sin sentido para la existencia, entonces si eso lo hacemos como debería ser, ese es el proyecto de Dios, desde la familia, desde la escuela, desde la Iglesia, desde las distintas religiones no solamente la Católica, todas debemos contribuir en este aspecto para lograr una sociedad y una convivencia sana en donde nos respetemos los unos a los otros, es un desafío enorme, pero ese es el camino”.

En entrevista, la tarde de este martes, tras encabezar la celebración de las Bodas de Plata por los 25 años de la ordenación episcopal de Monseñor Mario Espinosa Contreras, Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Aguiar Retes reiteró que ese es el camino para tener una sociedad que se respeta a sí misma y en la que se pueda vivir tranquilos.

“Esas son ya las situaciones extremas (en caso de Aguililla, Michoacán, visitada recientemente por el Nuncio Apostólico en México, Franco Coppola) que ponen como un semáforo en donde debemos volver a la educación, yo creo que la educación es un aspecto muy importante, que conjugado con los valores de fe, pues se multiplican y crece la conciencia de la persona, pero lamentablemente los problemas están desbordados, más en unas regiones del País que en otras, pero está desbordado”, subrayó.

“Es un esfuerzo en donde tenemos que entrar todas las instituciones y acompañados por los gobiernos respectivos... hay preocupación de la educación, si se cuida ese aspecto es muy importante y es ahí donde debe de poner (atención), el Gobierno debe dar este paso tan difícil de la asistencia presencial a las escuelas, se está haciendo ya indispensable y necesario y ese es el gran reto”.

Recalcó que una de las responsabilidades fundamentales es desde luego seguir aplicando el camino de la justicia para combatir los problemas de la violencia.

“La Guardia Nacional que tenga cada vez mayor capacitación, el Ejército en sus labores propias, pero a la par es el camino del sistema educativo del País”, recalcó.

A pregunta expresa sobre la política de “abrazos, no balazos” del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el Cardenal Aguiar Retes manifestó que si se deja uno ir por lo que ahorita está sucediendo en las elecciones y las declaraciones de campaña.

“Prefiero esperarme a que el pueblo diga quién y entonces tener una relación muy abierta, de colaboración, de participación con las autoridades respectivas, independientemente del partido, eso es lo que yo como Iglesia he vivido, vivo y espero seguir viviendo siempre, la autoridad que está establecida legítimamente por un voto democrático la tenemos que respetar y trabajar con ella, por eso la importancia de la elección”, subrayó el Arzobispo Primado de México.