Gobierno federal desprotege a Sinaloa: Osorio Chong

Los estados del país, incluyendo a Sinaloa, están quedando desprotegidos por el Gobierno federal que dirige el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró el senador priista Miguel Ángel Osorio Chong.

De visita en Mazatlán para dar un “espaldarazo” a Mario Zamora Gastélum, candidato priista a la Gubernatura de Sinaloa, el ex secretario de Gobernación en el periodo del Presidente Enrique Peña Nieto expuso temas como el campo al hablar sobre los problemas en la entidad, y otros como los recortes presupuestarios o la inseguridad que “golpea” a todo el país.

“Los estados están quedando, junto con los municipios, de manera muy desprotegida, no se están atendiendo lugares tan fundamentales, por ejemplo, Sinaloa en el campo, los programas que se consideraban tradicionales y que hoy tienen grandes dificultades nuestros trabajadores del campo, los ejidatarios”, dijo.

“De ahí en adelante el tema de las mujeres, la violencia, de no tomar medidas fundamentales a nivel nacional, que se refleja en los estados, disminuir recursos a los municipios y a los estados, quitar programas, dejar programas que estimulan la pobreza y no generan riqueza. Sí, hay problemas serios más allá de una competencia política, lo que vemos es que todas las instituciones están siendo vulneradas”.

Osorio Chong advirtió del voto ciudadano hacia quienes únicamente van a acompañar decisiones erróneas, en vez de hacerlo hacia quienes defiendan los intereses de la población.

El ex Gobernador de Hidalgo recordó el año 2018, cuando un voto que se dio “arriba” arrastró a otros candidatos que no se conocían ni se presentaban, hoy senadores y diputados que no se han presentado ni en sus propios estados.

Sin embargo confió en que esta vez no ocurrirá y que los candidatos de la Coalición Va por Sinaloa lograrán el triunfo electoral.