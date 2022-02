Gran simulación y nido de corrupción, la entrega de apoyos a pescadores, acusa Diputado Juan Carlos Patrón

El Diputado Juan Carlos Patrón Rosales acusó que entre los funcionarios estatales existe corrupción y una gran simulación en la entrega de apoyos a pescadores.

El legislador local de Morena por el Distrito 23 aseguró que tiene las pruebas necesarias para probarlo.

El presidente de la Comisión de Pesca en el Congreso del Estado dijo que en esta nueva administración será muy crítico en cómo se hará la entrega de los recursos, sobre todo en el levantamiento de censos que realizan los Servidores de la Nación, pues los apoyos llegan de manera directa.

“Tenemos una gran simulación en los apoyos a la pesca, ha sido un nido de corrupción y ha sido un esquema de opacidad, lo digo con pruebas precisas y habríamos que atenernos a que las dependencias tanto federales como estatales atiendan esta observacion que el Congreso del Estado está haciendo a través de mi conducto”, señaló.

“Se han levantado censos donde se ha registrado una cantidad considerable de pescadores que ahí tenemos una gran cantidad de tarjetas de Bienpesca, que no son entregadas porque son fantasmas, los buscas y no los encuentras, no existen. Entonces esos recursos están ahí parados y hay muchos pescadores de verdad que en definitiva no reciben ese apoyo”.

El legislador señaló directamente que la Secretaría de Pesca en Sinaloa ha sido el ente “corrupto” que no ha entregado los apoyos.

Sin embargo, es la Secretaría de Bienestar Social por medio de los Servidores de la Nación, la encargada de levantar los censos de personas vulnerables para recibir estos apoyos.

“Fui muy claro y soy muy reiterativo, porque lo vamos a observar, lo vamos a vigilar, lo vamos a vigilar en su momento si seguimos con esa práctica que en nada ha beneficiado a la pesca, porque ha sido la Secretaría de Pesca del estado un nido de operatividad política que ha inhibido el desarrollo de los pescadores de los campos pesqueros”.

Al respecto, se le cuestionó a Patrón Rosales qué iniciativas traía para promover para beneficio de su distrito electoral y sectores sociales que representa, a lo que dijo que quiere reformar algunos artículos, pero lo principal es que su asistencia en el Congreso es para seguir la agenda de su partido.

“Yo soy un aliado permanente de los sectores sociales, de los sectores desprotegios, yo vengo de un pueblo desplazado de Concordia (...) lo que quiero decir con esto es que estos sectores van a ser junto con las personas con capacidades especiales y de la tercera edad los sectores que para el Diputado Juan Carlos Patrón son prioritarios”.

-- ¿Pero trae usted propuestas?

“Por supuesto, traigo iniciativas que las vamos a subir como grupo parlamentario, es el acuerdo, en Morena no hay individualismo, no hay reflectores para nadie en particular, simple y sencillamente vamos a aprobar, voy a subir la iniciativa de Ley de reforma al Artículo 13 de la Constitución, que tiene qué ver con adicionar artículos para hacer el derecho de recibir los apoyos y las atenciones dentro de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de los sinaloenses desplazados por la violencia, ese es un tema que lo estuve viendo en campaña”.

A cuatro meses de que inició su labor en el Congreso del Estado, añadió que los próximos días comenzará a recorrer las cooperativas y campos pesqueros para escuchar las principales necesidades del sector, pues lo que realizó durante este tiempo fue aprobar leyes a beneficio de los sectores sociales, como el incremento de recursos en programas para discapacitados, desplazados y pescadores.

El diputado morenista es presidente de la Comisión de Pesca en la legislatura local; vocal de la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas; vocal de la Comisión de Recursos Hidráulicos y vocal de la Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas.