$!Grupos a favor de la vida en Mazatlán manifiestan su rechazo al aborto en Sinaloa

Integrantes de agrupaciones en contra del aborto hicieron un llamado al Congreso del Estado de Sinaloa para que garantice el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte.

“Aquí tenemos un problema muy interesante porque en el Artículo 4, fracción 1 de la Constitución del Estado de Sinaloa establecía la tutela del derecho a la vida, desde el momento en que un individuo es concebido entra bajo la protección de la ley correspondiente hasta su muerte”, dijo Bernardo González Osuna de la agrupación Vía Familia.

“Definir en qué semana es una persona o no es un asunto también filosófico y no solamente jurídico, de derecho o científico, entonces quien va determinar que es persona o no es persona tendría que decirnos por qué no es una persona, voy a poner un ejemplo, cuando hay un accidente el médico va determinar cuando una mujer está embarazada que murieron dos seres, murió la madre y murió el niño”.

Agregó que lo mismo puede suceder cuando hay un crimen, porque un padre siempre va buscar quién atentó contra su esposa y contra su hijo independientemente de las semanas que tenga dicho niño en el vientre de la madre.”

Ahora está en discusión el Artículo 4 de la Constitución del Estado de Sinaloa en esta fracción en donde por qué este bebé ya no va ser materia de derechos, sujeto a derecho y por qué determinan que ya no es persona (antes de la semana 14 de su gestación)”, continuó, “ese es un asunto trascendental porque si vemos la vida como un valor que se va a desacralizar o como un valor que ya no tiene autoridad, entonces estamos hablando de un asunto en que en nuestra sociedad la persona ya no es persona”.