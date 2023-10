Durante la celebración del Día de Muertos la indicación que se tiene hasta el momento es que no se permitirá el ingreso de bandas o grupos musicales, bebidas alcohólicas ni alimentos, manifestó el Coordinador Municipal de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastélum.

”Ya conocemos el reglamento que está del dominio público en los ingresos a los panteones, hay que consultarlo como tal, de antemano les podemos comentar que no hay bebidas embriagantes, no armas blancas, no botellas de cristal, no alimentos, no bebidas, no música en general”, añadió Ruiz Gastélum.

No se le va permitir a la gente estos días que lleve alguna bocina para poner música en la tumba de sus seres queridos que ya fallecieron, el año pasado no se permitió y no hubo ningún inconveniente y este 2023 no tiene por qué ser la excepción.

”Ya sabemos de antelación que las recomendaciones son esas, si te pretendes disfrazar de algún personaje en especial o en específico pues que sea acorde la indumentaria que lleves, los accesorios que lleves (en el caso de Halloween), todas aquellas personas que se detecten que están haciendo desmanes, bueno, muy seguramente la Policía Municipal los va a poner a disposición del Juez Cívico”, expresó el Coordinador Municipal de Protección Civil.

Precisó que el no permitir el ingreso de bandas o grupos musicales a los panteones es un protocolo que se implementó desde que se tenían los efectos de la pandemia del Covid-19, se debe entender que muchas de las personas que van ahí lo menos que desean es tener fiestas, quieren recordar a su ser querido de la mejor forma, de la mejor manera, por eso es importante ser solidarios con cada uno de ellos.

Ya habrá oportunidad en otra ocasión si quieren llevarle música a sus seres queridos pues que se haga como tal, pero en esta celebración del Día de Muertos no se va permitir.

En el caso de la celebración de Halloween recalcó que las personas no deben portar armas de juguete y no deben incurrir en actos vandálicos, de lo contrario serán puestos a disposición del Juez de Barandilla.

”Los accesorios que sean de juguete, inclusive no armas de juguete ni mucho menos, es importante que entendamos que esta festividad ha tomado fuerza en los últimos años, es una festividad que quizás no estábamos acostumbrados a realizar, posiblemente los últimos cuatro, cinco años se ha tomado ese auge aquí entre los jóvenes sobre todo, entonces los invitamos a que mantengan la cordura en la medida de lo posible”, manifestó.

Incluso dijo que se les invita a no participar en actos vandálicos como tal escondiéndose detrás de una máscara, un disfraz o lo que fuese, se debe festejar de la mejor manera y de la mejor forma.

Ruiz Gastélum informó que prácticamente se está en los últimos detalles del operativo de seguridad que se implementará por la celebración del Día de Muertos y Halloween.

”Prácticamente ya estamos en los últimos detalles sobre este operativo que se va implementar los días 1 y 2 de noviembre, incluyendo también lo que es este fin de semana donde posiblemente se presenten algunas fiestas relacionadas a lo que es la Noche de Brujas”, continuó.

”La Secretaría de Seguridad Pública Municipal ya está lista para atender cualquier necesidad, cualquier eventualidad que se pudiese llegar a presentar en los diferentes centros nocturnos o en los establecimientos que pudiesen llegar a realizar ese tipo de eventos”.

Añadió que en el Operativo de Seguridad del Día de Muertos participarán poco más de 250 elementos distribuidos de manera estratégica en los diferentes panteones tanto públicos como privados, tanto en la zona urbana como en el área rural.

El operativo inicia el 1 de noviembre a las 7:00 horas y culmina el 2 de noviembre a las 19:00 horas, precisó, el horario de atención de los panteones es el habitual, en el caso de los camposantos municipales estarán abiertos de las 7:00 a las 18:00 horas y los privados en los horarios que ellos manejan.

Ruiz Gastélum dijo que en esta ocasión el Día de Muertos es entre semana, por lo que posiblemente no se tengan esas grandes afluencias que en otros años, pero es posible que se esté recibiendo un poco más de personas un fin de semana antes o un fin de semana después.

Recomendó que si las tumbas de los seres queridos necesitan algún mantenimiento o alguna reparación que la hagan con antelación, el personal de las diferentes dependencias realizaron un recorrido a los panteones hace como 10 días detectando diferentes áreas de oportunidad, sobre todo verificando la limpieza de todos los pasillos comunes que conducen a diferentes tumbas en los panteones públicos.

”Se detectaron un par de enjambres de abejas en el Panteón 3, que fueron controlados y retirados, así como también el acordonamiento de zonas consideradas como riesgo, criptas consideradas como riesgo”, continuó Ruiz Gastélum.