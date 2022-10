Ha hecho un gran papel Tatiana Clouthier: Benítez Torres

MAZATLÁN._ Tras manifestar que le impactó la renuncia de la Secretaria de Economía del Gobierno federal, pero no se va del movimiento de la Cuarta Transformación, el Alcalde de Mazatlán dijo que Tatiana Clouthier Carrillo ha hecho un gran papel.

”A mí en lo particular me impacta porque es una gran amiga, es mi madrina política porque el 2018 en la campaña ella me dio la patadita en el segundo día de campaña, llevamos excelente relación, ha hecho un gran papel y como dice ella; estoy dando mi máximo esfuerzo y yo se lo reconozco”, añadió Benítez Torres la mañana de este viernes en entrevista con personal de medios de comunicación.

”Yo no creo que se vaya del movimiento (de la 4T), son reajustes, reacomodos y siempre es doloroso moverse de un espacio a otro, pero ha hecho un muy buen papel”.

Como se informó públicamente en su momento, la mañana del jueves Tatiana Clouthier anunció su renuncia como titular de la Secretaría de Economía federal y en su lugar fue nombrada Raquel Buenrostro.

Benítez Torres expresó que es bueno el nombramiento de Raquel Buenrostro como titular de la Secretaría de Economía federal porque el Presidente de México no pierde de vista el equilibrio de género y qué bueno que sea mujer.

”Pero la verdad es que nuestra paisana, la tía Tatis como le decimos hizo un gran papel”, reiteró el Alcalde de Mazatlán.