Habitantes del Fraccionamiento Sábalo Country exigen retirar botes de basura que son focos de infección

Que se retiren cuatro botes de basura que son focos de infección colocados frente a un domicilio ubicado en la Calle Langosta, del Fraccionamiento Sábalo Country, exigió la vecina afectada.

“Pusieron unos botes de basura aquí en frente de mi casa, entonces estoy llena de moscas, la cochera, la cocina, se me meten hasta el comedor y el otro día le tuve que echar cloro porque seguro había gusanos y fui y voltee un bote, pero la señora que los puso viene y lo vuelve a voltear”, añadió la señora Alicia T.

“Entonces aquí (también) pasan las gentes con sus carros, se paran y ponen toda la basura ahí”.

El problema se presenta desde hace como un año en la Calle Langosta, entre las calles Atún y Mero, cerca de un edificio de condominios, continuó, y los botes los pone una señora que vive en un edificio de departamentos de enfrente.

“Yo me imagino que los trajo ella de buena voluntad y todo, pero realmente a mí no me parece, ya tiene como un año, ya de que se empezaron a hacer los gusanos y ahorita con tanta mosca y luego la señora no se presta para hablar”, agregó la persona denunciante de manera pública.

Dijo no saber ante qué autoridad reportar esta situación, pero contempla hacerlo ante el Ayuntamiento de Mazatlán, a Atención Ciudadana, para que resuelven ese problema.

Además, en la esquina están otros dos botes y es una suciedad en ese lugar y nadie limpia, ni el gerente del edificio de condominios cercano manda a limpiar, continuó.

En un tiempo un gerente del edificio de condominios sí aceptó poner los botes en la esquina del parque cercano, pero con el cambio de gerente nuevamente los colocan frente y cerca de la casa de la denunciante, expuso.

Por ello la señora Alicia pidió públicamente una solución a esa problemática que padece.