Tras la muerte de Ana Citlaly, joven estudiante que falleció atropellada por una unidad de transporte público de la Alianza, ruta Lomas del Ebano, frente a la Secundaria General 6, se desató una polémica sobre la veracidad que existe en los partes del accidente emitidos por Tránsito Municipal, a lo que el Alcalde Édgar González dijo no estar conforme y los puso en tela de juicio.

“Yo no estoy conforme con cómo hacen muchos partes, tenemos que andar siendo intermediarios entre partes mal estructurados a propósito, no porque se hayan equivocado, con todo el dolo del mundo, si lo hacen así, lo hacen los tránsitos, es algo que hemos venido insistiendo mucho”, declaró el Alcalde de Mazatlán en entrevista.

“Hace días y casi todos los choques que tienen accidentes en la madrugada, que van contra el mobiliario urbano, resulta ser que nunca encuentran al que afectó el mobiliario urbano, tumban una lámpara y no saben quién la tumbó, casualidad”, dijo.

González Zatarain contó cómo la semana pasada ocurrió un accidente de tránsito en el tramo entre los dos puentes de La Marina, en donde un transformador del alumbrado público resultó con daños graves, lo que provocó que la zona se quedara a oscuras por dos días.

“Ya reinstalamos el transformador, ya se encargó, le reinstalamos el cableado; y ¿a quién le cuesta?, al Municipio, porque no le puedes cobrar al que dejaron ir porque lo dejaron ir, es algo con lo que estamos navegando, con lo que estamos batallando”, señaló.

Lamentó que en este tipo de prácticas se ignore a la parte afectada y se le termine dando la razón a los responsables, algo que es muy común, por lo que propuso, que como en el caso de Ana Citlaly, lo ideal será turnar los casos a la Fiscalía.

Al ser cuestionado sobre la influencia que se presume tiene la Alianza de Camiones Urbanos cuando ocurre un accidente, aclaró que eso podría ser con el Tránsito, pero no con el Gobierno Municipal.

“Con nosotros en lo particular no, nosotros lo que vamos a hacer es que ya lo atrajo la Fiscalía y que la Fiscalía haga la investigación y ahí se va a definir, porque finalmente un peritaje a profundidad te lo va a decir, la investigación es completa, desde la primera unidad que llegó, quién llegó, cómo fue, se recrea todo en la investigación y por supuesto van los agentes”.

Hasta el momento, manifestó desconocer si existe una investigación ante el Órgano Interno, por lo que esperarán lo que arroje el peritaje de Fiscalía y si hubo mal actuar por parte de los elementos de Tránsito que atendieron el hecho se procederá para tomar medidas administrativas.

Sin intención de adelantarse a lo que determinen las autoridades, González Zatarain emitió su opinión al respecto en donde destacó que este tipo de hechos lamentables sólo pueden originarse por factores como el exceso de velocidad y el no respetar los lineamientos en zona escolar.

“Yo no se que determinen, no me quiero adelantar al resultado, pero tiene una lógica, ¿cómo puedes atropellar a un joven, a una persona? Si no es que llevas exceso de velocidad y no te puedes frenar, si no es que vas distraído, ese tipo de cosas no es la persona que va a impactarse contra el camión, ¿cómo?, yo no le encuentro cuadratura ahí”, sentenció.

“Si fuese un vehículo o una motocicleta ahí te lo creo ‘oye, la motocicleta vino, se derrapó y cayó debajo del camión’ o una cosa así, pero un peatón ¿cómo va y se impacta contra un vehículo?”.

“No es zona de alta velocidad, es zona escolar, es una zona que tiene una curvatura y obviamente eso es a casi, casi, a vuelta de rueda en esa zona, entonces es imposible a menos que vayas a exceso de velocidad que seguramente eso fue lo que pasó”, concluyó.