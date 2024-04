MAZATLÁN._ Hasta el momento ningún aspirante a puesto de elección popular ha solicitado seguridad ante las Juntas Distritales 01 y 06 del Instituto Nacional Electoral, lo que sí se dificultó fue completar la cantidad de funcionarios de casilla en algunas secciones de los municipios de Cosalá y San Ignacio por experiencias de inseguridad que tuvieron las personas en elecciones previas, dijo el consejero presidente de la Junta Distrital 06, Omar Alejandre.

El funcionario dio a conocer que el 31 de marzo concluyó la primera etapa y ya salieron todas las personas que dijeron que sí quieren participar como funcionarias de casillas, de las cuales ya se hizo un segundo sorteo para entregar nombramientos y actualmente ya se están entregando los mismos, por lo que en estos días se harán prácticas y simulacros en alguna calle o escuela.

“Ya (se cumplió con la cantidad de personas que se requerían), donde estábamos preocupados era antes de la primera etapa, que nos costó un poquito de trabajo aquí en Mazatlán, en el resto de los municipios del Distrito no tuvimos ningún problema, en zonas urbanas es en donde se complica un poquito más y esta vez no fue la excepción, pero sí ya cumplimos con las personas que nos dijeron que sí quieren participar, todavía falta capacitarlos un poquito más a fondo de cómo es la jornada electoral”, añadió.

“No hemos tenido problemas (de inseguridad en la zona rural), pero batallamos, pues fue en dos municipios y fue como muy focalizado, en algunas secciones donde la gente no quería participar por alguna experiencia que tuvieron en elecciones previas, esto fue en Cosalá y en San Ignacio, pero ya juntamos a las personas, ahí se siguió un procedimiento de sacar más insaculados de la lista nominal y ya buscando más personas ya salieron los que se necesitan”.

A pregunta expresa de si no querían participar por alguna experiencia previa de violencia o inseguridad en elecciones previas afirmó que sí fue por ello.

“Exactamente eso, eso, en elecciones de 2021, en la de 2018 tienen como un poquito la memoria fresca de cuestiones que pasaron en esas elecciones y que ustedes seguramente las reportaron, las conocen mejor que yo”.

También dijo que ni al Consejo Distrital 06 ni al 01 ha llegado alguna solicitud para brindar seguridad a aspirantes a puestos de elección popular.

“A nosotros no nos ha llegado ninguna solicitud y al Distrito 01 me parece que es la misma situación, lo que yo he escuchado en medios de comunicación son que ha habido, ni siquiera candidatos porque no tenían el registro, sino aspirantes ahí en el sur del estado que ya detuvieron su aspiración a presentarse como candidatos y esto no nada más pasa aquí en Sinaloa, sino está pasando en todo el país y ustedes deben de tener bien el reporte”.

Dijo que de lo que tiene un dato es que en las elecciones del 2018 fueron poco más de 700 agresiones a políticos y candidatos en todo el país, desde amenazas hasta asesinatos.

“De lo que recuerdo del proceso del 2018 del que tengo un dato es que fueron poquito más de 700 agresiones a políticos y a candidatos, así tenemos desde amenazas hasta asesinatos, de todo, en todo el país, ahorita no sé ni cuántos van, ustedes deben saberlo mejor y este dato que te digo no es dato oficial, lo estuvo sacando una consultora que lo que estuvo haciendo es revisar todo lo que hacen ustedes, todos los reportes a nivel local y a nivel nacional”, reiteró Omar Alejandre.

“Cabe aclarar que de todas estas notas periodísticas no todos esos casos llegaron a una denuncia en la Fiscalía, entonces si tú vas y le preguntas a la Fiscalía ellos te van a tener otro dato y por supuesto no todas esas amenazas y esas agresiones llegaron a una sustitución de candidaturas, aquí es lo que nos llega a nosotros y pues a nosotros nos llegan de candidatos federales, ahí a los institutos locales les llegan de candidatos locales”.

En lo que va del presente período electoral 2023-2024 en todo el país ya han sido asesinados 20 aspirantes o candidatos a puestos de elección popular, de acuerdo con lo que se ha difundido en medios de comunicación.

El consejero presidente del Consejo Distrital 06 del INE, que comprende parte de Mazatlán y sur de Sinaloa, reiteró que hasta el momento no les han hecho ninguna solicitud de protección para tramitarla ante la autoridad de seguridad correspondiente.

“Lo que ha salido en medios es lo que nosotros conocemos, pero de que nos hayan pedido a nosotros esta solicitud de protección todavía no, y sí está el procedimiento, nosotros se los dimos a conocer a los partidos y candidatos y ahí está la puerta abierta, si quieren solicitar esta protección pues con mucho gusto les recibimos la solicitud y se las pasamos a las instancias correspondientes, nosotros no somos militares, no somos policías y quienes se encargan de protegerlos son las instancias correspondientes, lo que se busca es que sean tranquilas las elecciones”, reiteró Omar Alejandre.