Hasta el momento no se han presentado denuncias por amenazas o hechos de violencia contra candidatos o precandidatos, manifestó el vocal ejecutivo del Consejo Distrital 06 del Instituto Nacional Electoral, Omar Alejandre.

“Hasta el momento a nosotros no nos han dado esa noticia, ellos pueden solicitar a través del INE protección, nosotros lo que hacemos es pasar estas solicitudes a las instancias, las autoridades correspondientes”, añadió Omar Alejandre en entrevista la mañana de este miércoles.

“La tarea del INE es poner casillas, no somos autoridad en materia de seguridad, nosotros le pasamos esta solicitud, ellos hacen la evaluación y son los que protegen a los candidatos, al día de hoy no he recibido yo ninguna de esas solicitudes y ya esa información tiene como dos o tres semanas, a lo mejor como tres semanas, un mes que se las dimos a todos los representantes de los partidos para que si consideran que algunos de sus candidatos necesitan protección nos hagan llegar esa solicitud y nosotros se las pasemos a las autoridades correspondientes”.

Dijo no tener noticia de la renuncia del candidato a la Alcaldía de El Rosario, quien sus motivos ha de haber tenido, pero él no los sabe.

“Lo que nosotros hemos visto en procesos pasados, pues no somos tampoco Ministerio Públicos, si nos tocan a nosotros sustituciones de candidatos, en algunas veces son por motivos personales y otras veces pueden ser por alguna cuestión de seguridad, pero nosotros no lo sabemos, a nosotros nada más nos llega la sustitución del candidato”, reiteró el vocal ejecutivo del Consejo Distrital 06 que incluye parte de Mazatlán y algunos municipios del sur del estado.

“En este caso la verdad no tengo yo información al respecto”.

La semana anterior el Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin, manifestó públicamente que algunos síndicos y comisarios le han manifestado que han recibido amenazas de algunas personas que dicen ir a nombre de un grupo delictivo para que apoyen a determinado partido, por lo que se denunciarían esos hechos ante las autoridades correspondientes.