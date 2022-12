Hay narcomenudeo en Mazatlán, pero lo están combatiendo las autoridades: Alcalde

MAZATLÁN._ Luego del aseguramiento de casi media tonelada de cocaína en una avioneta y el hundimiento de un barco con más de 10 toneladas de metanfetamina en Mazatlán, evidencia un problema de narcomenudeo en el Municipio, reconoció Édgar Augusto González Zataráin, Presidente Municipal.

El Edil explicó que él se enteró por los medios de comunicación de estos aseguramientos, y que ambos decomisos, tanto el del barco como el de la avioneta, demuestran los trabajos que están haciendo las autoridades federales contra la delincuencia organizada.

“Es un tema de las corporaciones federales, yo igual me enteré igual que los medios, me enteré por el comunicado del Gobernador y el comunicado de las autoridades federales que hicieron este operativo, con esa información es hasta donde yo me quedo...lo que sí es cierto es que ha sido más constante, y digo que bueno, porque eso demuestra que se está trabajando”.

-También demuestra que hay problemas de narcomenudeo en Mazatlán.

“Sí, es que no hay ocultarlo, eso se sabe que existe, hoy se están viendo resultados y eso es benéfico”.

González Zataráin trató de focalizar lo positivo que lo negativo de estos aseguramientos, y exhortó a que los trabajos de las corporaciones federales continúen en el Municipio.

“Más bien, yo creo que se están dando resultados de algo que no se veía, porque finalmente se sabe que existe este tipo de operaciones y que hoy los resultados han sido más constantes en la operación que traen las autoridades federales”, recalcó.