$!‘Hay que vacunarse, para protegernos todos’

Ante el repunte de casos en el puerto, dijeron que la gente no debe bajar la guardia en cuanto a medidas sanitarias para evitar contagios.

“No cuesta, y si costara, pues, dijera uno, pues no tengo, pero como no cuesta (dinero) pues hay que ponérsela, además ni sentimos nada”, expresó María Isabel Jiménez.

“Estamos en focos rojos, en semáforo rojo. Y creo que nuestra responsabilidad ciudadana es contribuir a que nosotros mismos como sociedad nos cuidemos, para que no haya tanto deceso”, resaltó Dalila Gómez, después de haber recibido su esquema completo de vacunación.

“Tenemos que ayudar al pueblo porque es un virus que nadie controla, también así ayudamos al gobierno a controlarlo y claro que para mejorar la salud de uno mismo”, comunicó Laura Celi Herrera.

“El que no venga es porque no se quiere, deben vacunarse, no se pierde nada, aparte es terrible la enfermedad y es un dineral”, opinó Norma, quien lamentó que a ella la pandemia le afectó muy duro porque perdió un ser querido.