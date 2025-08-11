Hay recrudecimiento de la violencia en zona de Pánuco, Concordia: Gobernador

Aunque en los últimos meses se han confrontado grupos delictivos en el área de Pánuco, Concordia, este problema se ha recrudecido en esa zona, pero se está atendiendo esta situación y a la gente que quiere salir de ese lugar, manifestó el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

“Está bien (el sur del estado), lamentablemente ocurre este caso que se dio allá en la parte del Pánuco y ahí hemos tenido problema porque ahí se confrontan mucho, quieren entrar del estado siguiente para acá y luego para allá y ahí se han venido confrontando, ese es un asunto que hemos venido teniendo desde hace rato y hoy nos recrudeció”, añadió Rocha Moya tras manifestar que hay un reforzamiento especial para esa zona serrana de Concordia.

“Sí, sí, (hay un reforzamiento de la seguridad en esa zona), estamos en todo el estado y allá en el Pánuco ya se deja una base ahí y luego estamos atendiendo a la gente, gente que quiere salir para apoyarlos y vamos a llevarles apoyo y a quienes van a apoyarlos hay que darle seguridad”.

Tras la crisis de violencia que se presentó a partir del 9 de septiembre del 2024 en Sinaloa en problema también se ha extendido a municipios del sur del estado, entre ellos la zona serrana de Concordia con varios asesinatos, enfrentamientos entre presuntos grupos delictivos y enfrentamientos de presuntos grupos delictivos con personal de dependencias de seguridad federal.

Apenas el domingo 10 del presente mes se registró un enfrentamiento a balazos entre integrantes de un presunto grupo delictivo contra elementos del Ejército Mexicano que dejó ocho civiles abatidos, de acuerdo con lo que informaron autoridades estatales.

En entrevista momentos antes de entregar apoyo a las familias que resultaron afectadas por las fuertes lluvias del pasado jueves en Mazatlán la tarde de este lunes, el Gobernador del estado reiteró que hay operativos atendiendo y protegiendo a la gente en los lugares donde se han presentado problemas de seguridad.

En el caso de Pánuco la mayoría tienen familiares en la cabecera municipal y se está viendo que se saquen para darles seguimiento para apoyarlos donde lleguen.

“NO FUE ENFRENTE DEL PALACIO”: GOBERNADOR

El Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, manifestó que la detención de dos hombres este lunes en Culiacán no fue frente al Palacio del Gobierno, sino cerca.

“No fue frente del Palacio, ahorita hablé, está cerca del Palacio, donde quiera que sea no importa, el Palacio es un edificio más, pero lo que entiendo es que los detuvo la (personal del Ejército Mexicano y la Policía Municipal tras una persecución)”, añadió Rocha Moya.

“Lo que tengo es que traía por lo menos un arma una de las dos personas que iban, es lo que me acaban de informar, no tengo mayores elementos”.