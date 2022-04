Héctor, de Guadalajara, disfruta junto a su familia una agradable Semana Santa en Mazatlán

A Héctor Juárez le gusta venir constantemente a Mazatlán porque es un lugar que es muy padre, y en esta Semana Santa decidió venir nuevamente desde Guadalajara, Jalisco, a pasar unas vacaciones aquí con su familia.

“Venimos de Guadalajara, llegamos aquí ayer viernes por la mañana, es nuestro segundo día, todo está padre”, dijo Juárez la tarde de este sábado en Playa Brujas.

“La playa no ha estado tan tranquila que digamos (por el fuerte oleaje), pero la hemos pasado muy bien, en lo general la gente es bastante agradable y cálida y la verdad la pasamos muy a gusto, yo en lo particular ya he venido muchas veces y es un lugar al que me gusta venir constantemente, está muy padre”.

Reiteró que ahora decidió pasar en familia las vacaciones de la Semana Mayor en este puerto, del que se retirarán el lunes.

“Somos seis personas en total”, continuó.

También manifestó que el trato de las autoridades y de la gente ha sido agradable, todo muy bien, por lo que recomienda a quien no ha venido, que conozca Mazatlán.

Además, recordó que el viernes les tocó ver bastante oleaje, oleaje muy alto en el mar y no estaba como para meterse a bañar, por lo que dos o tres personas acabaron como revolcadas por las olas.

“Pero bueno, estábamos aquí afuera, nos metimos a la orilla un ratito, independientemente de eso estuvo muy bien”, reiteró el turista proveniente de Guadalajara.