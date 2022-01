$!Hilda, intendente del Ayuntamiento de Mazatlán, denuncia que sus derechos laborales no se respetan en el Gobierno municipal

Por tal motivo no le alcanza para comprar alimentos y los electrodomésticos que le faltan, menos una bicicleta para trasladarse a la comunidad Chilillos, donde labora en el área de Aseo y Limpia.

“Yo trabajo en el Ayuntamiento, pero como no tengo familia ahí ni nada, no me han dado el sindicato, pero sigo en este trabajo porque sale poquito, aunque sea para comer, primero anduve por las calles limpiando, luego en el mercado y ahorita me trasladaron a Chilillos, porque ya ve las envidias, y gente que me hacía la vida de cuadritos y por eso me cambiaron a Chilillos”, refirió.