Hoteleros presentan a Sectur plan de promoción para Mazatlán

El recurso público para la promoción turística está y no se hará mal uso de ese dinero, se tiene que ser transparentes y será aplicado de la mejor manera, afirmó la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Rosario Torres Noriega.

En reunión convocada por José Ramón Manguart Sánchez, a la que asistió la Subsecretaria de Promoción y Operación Turística, Estrella Palacios Domínguez; la Secretaria Técnica de Sectur, Isabel Ávila Olivas; y la directora de Promoción Turística, Edna Gutiérrez Cruz, la funcionaria estatal recibió la propuesta del plan de medios con el presupuesto requerido por la Asociación de Hoteles y Moteles 3 Islas, para promover a Mazatlán como destino turístico.

Torres Noriega dijo que se ha estado reuniendo con las cuatro asociaciones de hoteles en Sinaloa para conocer sus necesidades en materia de promoción.

“Tenemos un presupuesto de 124 millones de pesos para este año, pero no todo ese dinero es para promoción, el Gobernador de Sinaloa ha sido muy enfático en que debemos atender los 18 municipios y si bien es cierto que la promoción es muy importante, traemos temas de conectividad, cruceros, señalética turística y la (apertura de la) Oficina de Congresos y Convenciones”, destacó.

“Son muchas cosas que también forman parte de los proyectos del Gobernador (Rubén) Rocha Moya y de la Secretaría de Turismo, por eso el dinero nos tiene que alcanzar para todo”.

La Secretaria de Turismo de Sinaloa pidió a Manguart y a los empresarios turísticos, definir sus prioridades en materia de promoción y aclaró que el Plan de Medios de la 3 Islas tendrá que entrar al Consejo Consultivo, para su aprobación.

Lo mismo sucederá con los planes de trabajo presentados por el resto de las asociaciones de hoteles de Sinaloa.

Torres Noriega admitió que aunque no ha sido instalado el Consejo Consultivo, no quiere decir que no se esté aplicando el recurso del 3% del impuesto sobre hospedaje, porque obviamente se ha estado trabajando en materia de promoción.

El consejo consultivo se va instalar próximamente y ella lo preside, participa el área de finanzas de Gobierno del Estado, las cuatro asociaciones de hoteles y cinco representantes de la sociedad, aclaró.

En otro tema, la Secretaria de Turismo de Sinaloa llamó a trabajar de manera coordinada para proteger la salud del turista ante el anuncio de la quinta ola de Covid.

Compartió que recientemente Sectur, la Secretaría de Salud y la COEPRISS, firmaron un convenio para vigilar que todos los establecimientos que ofrezcan servicios al turista, cumplan con la normatividad y las medidas de protección contra el Covid.

“Esto quiere decir que vamos a trabajar de manera coordinada para estar muy al pendiente porque el turista cuando viaja necesita sentirse seguro”.