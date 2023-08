El Alcalde dijo que gestionará recursos con la Secretaría de Marina en la Ciudad de México para llevar a cabo dicha obra.

”Qué vamos hacer, irnos con ese estudio a la Ciudad de México a la Secretaría de Marina y tramitar esa obra de desazolve del estero del infiernillo”, continuó González Zataráin.

”¿Por qué el estero del infiernillo?, porque es el vaso regulador, estamos viendo la boca azolvada de los puentes tanto del de Insurgentes como el de la Juárez”, expresó el Alcalde.

Buscan recursos para reconstruir o hacer otra vez el puente Juárez

El Alcalde Édgar Augusto González Zataráin, informó que también se busca, mediante la API Mazatlán para el próximo año, proyectar recursos para reconstruir o hacer de nueva cuenta el puente de la Juárez.

Señaló que se está enfocando en ese proyecto, pero que para su realización dependerá del Gobierno federal.

“Son proyectos que en lo particular, yo estoy enfocando las baterías, si lo logro o no es otra cosa, porque no depende todo de mi, son obras federales, pero el asunto es que ahí nos tenemos que clavar en esos temas”, expresó el Alcalde.