$!Inauguran agencia Automotriz MG Mazatlán

En su mensaje el socio director de GS Motors de Occidente, Amado Guzmán Reinaud, expresó ante autoridades federales, estatales y municipales, así como ante decenas de empresarios invitados que es muy importante para él este día porque hay un valor muy especial y un valor sentimental en la marca MG, porque su papá Amado Guzmán tuvo la distribución de ella hace 60 años, además de que él usó un carro MG de los 18 hasta como los 23 años, después lo usó su hermana.

“Esta aventura con MG gran parte se la debo a mi hermana porque fue ella la que me dijo oye están abriendo nuevamente agencias MG en México, inmediatamente buscamos a Sergio (Coppel) que ya tenía él la relación con MG y nos lanzamos a México a pedir la distribución para todo el estado”, continuó Guzmán Reinaud tras el corte de listón inauguran y la bendición de esta sucursal automotriz, entre otros puntos.

Frente a la agencia se mostraron dos autos de modelos antiguos, uno como el que usó su papá en su juventud.

“Quiero decirles que MG es la séptima, pero a punto de ser la sexta marca más vendida en México ya en solo dos años, la séptima marca y no hemos vendido más porque no hemos tenido más autos y no porque lo haya sino por un problema de logística en el Puerto de Lázaro Cárdenas, lo cual me lleva a la junta de trabajo que tuvimos ahora con el contraalmirante Mariel Ancona, un gran amigo y promotor, director del Puerto de Mazatlán”, dio a conocer en el evento donde agradeció a Dios por este nueva agencia.