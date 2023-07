En Mazatlán la infraestructura y los servicios públicos no están siendo suficientes, ya que hay problemas de vialidad, de apagones e inundaciones, advirtió el ingeniero Salvador García Salazar.

“Hoy en Mazatlán tenemos un boom inmobiliario, mucha obra, tenemos ciertamente mucho trabajo, hay muchas, decían el otro día, alrededor de 170 edificios verticales, torres de departamentos y de vivienda y muchos fraccionamientos, pero ¿qué está pasando con eso? Mazatlán está creciendo, cierto, pero también está habiendo mucho problema en tres puntos”, sostuvo.

“La infraestructura no está siendo suficiente, hay mucha demanda con todo lo que se está haciendo y necesitamos tener la certeza de que va haber servicios públicos (suficientes). Lo que es el servicio de recolección de basura con tanta amplitud que tiene la ciudad se pone cada vez más difícil, tenemos el depósito de residuos hasta Urías, hasta el otro lado, imagínense todo lo que tiene que circular el camión de la basura para llevarlo para allá”.

El ex presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán recalcó que se necesita encontrar soluciones para esta problemática que se vive en la ciudad, como las inundaciones y el congestionamiento vial, por lo que los ingenieros deben incidir para resolver esta situación.

“Entonces necesitamos encontrar soluciones para todo esto, el principal es la vialidad, hace rato que llovió no podía circular la gente, se quedó atorada en los cruceros. Cuento yo cuatro cruceros principales a los cuales tenemos que darles solución: el crucero de la Carretera Internacional, donde está la Plaza Acaya, es un suplicio pasar por ahí en horas pico; el crucero de Insurgentes y Ejército Mexicano del Seguro viejo que le dicen; el crucero de Colosio y Múnich, donde está el Renacimiento; y este crucero de aquí de la glorieta del Mediterráneo”, precisó.

“Esos cuatro cruceros es un caos en horas pico, en horas de 7:00 de la mañana a 9:00, de 1:00 a 3:00 de la tarde y de 5:00 a 7:00 de la tarde no se puede circular y Dios guarde pasa un accidente (porque) no pasas, entonces necesitamos como ingenieros generar proyectos viables, hacerlos llegar a la autoridad para que la autoridad destine recursos para eso porque Mazatlán está creciendo, hay mucha obra, hay muchos permisos de construcción, se pagan, el Predial está también cobrándose, pero no se está destinando a obras dinero, recursos a resolver los problemas que está generando ese crecimiento”.

García Salazar reiteró que quienes viven en Mazatlán y quienes vienen de visita están sufriendo de eso, a veces se tardan una o dos horas en circular de un lugar a otro.

“Necesitamos entonces resolver esa problemática y los ingenieros tenemos que actuar ahí”, subrayó.

La tarde del sábado, fuertes lluvias, ráfagas de viento y actividad eléctrica se registraron en Mazatlán generando inundaciones en partes bajas de vialidades, caída de árboles y anuncios publicitarios, apagones en el alumbrado y semáforos que también se movieron, así como caída de unicel en algunas obras de construcción.