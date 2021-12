Ingresan dos personas baleadas a hospitales de Mazatlán durante primeras horas de Navidad

Dos personas heridas por disparos de proyectiles de arma de fuego ingresaron durante las primeras horas de este sábado, Día de la Navidad, a hospitales de Mazatlán, como parte de los servicios que se atendieron entre las 8:00 horas del 24 y las 8:00 horas del 25 de diciembre.

Primero ingresaron al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social cerca de las 3:30 horas y como no son derechohabientes decidieron ser trasladados a otro hospital de este puerto a donde ingresaron a las 5:00 y 6:30 horas de este fin de semana, dijo personal consultadas de instituciones que tomaron conocimiento de los hechos.

Al parecer fue durante una riña en la Colonia Urías donde resultaron heridos de bala en los miembros inferiores y con fractura, añadieron las personas consultadas.

“De las 8:00 de la mañana (del 24) a las 8:00 de la mañana (del 25 de diciembre) fueron 17 atenciones no urgentes, 10 traumas o heridas, dos lesiones por herida por proyectil de arma de fuego, dos por objeto punzocortante y una atención por Covid-19”, dijo en entrevista el médico adscrito al Servicio de Urgencias y encargado del Servicio en el Hospital General “Doctor Martiniano Carvajal”, Jashua Izquierdo Torres.

“Al parecer durante la noche, por lo que me comentaron los médicos que me entregaron guardia y fue que tuvieron estos pacientes que están por herida por proyectil de arma de fuego, que fue secundario supongo a una riña, que fueron pacientes que yo revisé primero en el Seguro Social, que ellos decidieron venirse para acá, los cuales ya están atendidos y están valorados por el servicio de Ortopedia”, continuó el doctor Izquierdo Torres.

“Presentan unas fracturar secundarias a la lesión que les hizo el proyectil de arma de fuego, valorados ya por el servicio de Ortopedia, ya con tratamiento o con protocolo en puerta para tratamiento ya definitivo, están con analgésicos, con antibióticos”.

También precisó que se recibió a un paciente de 91 años de edad que tiene un caso positivo de Covid-19 y además pareciera que trae una situación de una tuberculosis crónica, en el caso del coronavirus trae un cuadro poco característico, únicamente se presenta un poco de tos y le encontraron algunas otras lesiones pulmonares secundarias a una enfermedad crónica, que se cree que es tuberculosis.

El médico Izquierdo Torres recordó que en el caso del Hospital General de Mazatlán se habían tenido fines de semana con atenciones bajas, pero los servicios registrados entre el 24 y el 25 de diciembre son el promedio, pues la situación de trauma los fines de semana es bastante fluida.

“Por ejemplo, ahorita nos acaba de llegar una ambulancia que venía de Concordia con un señor de aproximadamente 33 años que iba manejando una moto y que tuvo un accidente y llevaba a su hijo de 3 años, entonces estamos atendiendo ahorita a los dos, ya están ambos valorados, ahorita está siendo valorado por el servicio de Pediatría el niño, trae una herida en la cabeza, estamos en espera del estudio tomográfico y el papá al parecer trae una fractura luxación del brazo derecho ya también valorado por el servicio de Ortopedia”, continuó.

También manifestó que aún no llegan los pacientes afectados por ingerir exceso de alimentos o bebidas y se espera que eso se presente en los próximos días.

“Estamos en espera de ellos, todavía no llegan, pero habitualmente de viernes para sábado y de sábado para domingo de la noche a la mañana es el mismo número de casos, la fiesta”, dio a conocer.

Además, dio a conocer que en el Hospital del IMSS el servicio de las 8:00 horas del 24 a las 8:00 horas del 25 de diciembre estuvo bastante atípico porque no se tuvo casi pacientes, en la Sala de Observación se tenían 18 pacientes y se quedó con 4 la mañana de este sábado, dos pacientes en área de Observación Intermedia y dos consultas pendientes, pero no hubo como tanto movimiento.

“Sabes cuándo se esperan los ingresos, entre mañana y el lunes y lo mismo para la siguiente semana, o sea, la gente se guarda como en los días de fiesta, una vez que se reúnen pueden percatarse de que algo no anda bien con la salud de un familiar, entonces tener la inquietud de llevarlos a alguna institución de salud para su revisión”, expuso.

“Normalmente esto sucede el fin de semana entre las 12:00 y 5:00 de la tarde, aproximadamente, sábado y domingo, pero es habitual, o sea no como un repunte ahorita por las festividades, no, no, no lo hemos tenido todavía, pero lo estamos esperando”.