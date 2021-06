Ingreso a panteones de Mazatlán este Día del Padre será con restricciones

Con algunas restricciones se permitirá el ingreso de personas a los panteones de Mazatlán este Día del Padre, para llevar flores a sus dolientes, confirmó el coordinador municipal de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastélum.

“No niños específicamente, no (introducir) bebidas embriagantes, no música, no flores naturales, limpieza de las tumbas solamente lo que es acceso superficial o pintura, sin lavado, nada de eso”, precisó Ruiz Gastélum en entrevista.

“En general se va a tratar de acudir durante los horarios habituales que ya sabemos cuáles son, de las 8 a las 4 de la tarde”.

Añadió que la supervisión en los camposantos mazatlecos está a cargo de personal de Panteones Municipales, que depende de la Dirección de Servicios Públicos Municipales. En el caso de Protección Civil realizará supervisión y brindará apoyo donde se requiera.

El Coordinador Municipal de Protección Civil expresó que el Día del Padre va menos gente a los panteones que el Día de las Madres.

“Los días fuertes son el tradicional Día de Muertos 1 y 2 de noviembre y esperemos que el Día del Padre igual se comporte como se comportó el Día de la Madre, que tuvimos muy poca afluencia en los camposantos”, continuó Ruiz Gastélum.

Expresó que en lo que va del sábado prácticamente están desolados los panteones de Mazatlán, pero se espera que este domingo 20 de junio se incremente la afluencia de personas a ellos.

El Día de las Madres también se permitió el ingreso a las personas a los panteones para llevar flores a las tumbas de sus seres queridos, acatando las respectivas disposiciones sanitarias, como el uso de cubrebocas obligatorio, la aplicación del gel antibacterial en las manos al ingresar, guardar la sana distancia y nada más se permitía el acceso por media hora y no más de cuatro personas por tumba o familia, entre otras.