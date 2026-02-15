$!Inicia a las 17:30 horas el primer desfile del Carnaval; ya hay buena afluencia

MAZATLÁN.- A las 17:30 horas de este domingo inicia el primer desfile del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “Arriba la tambora”, y el malecón ya registra buena afluencia de turistas y locales.
A las 16:30 horas inicia el desfile de la avanzada comercial, donde participa Noroeste.
Poco a poco las bocacalles registran más afluencia y miles de familias ya están colocadas sobre el paseo costero.
Sobresale el operativo de vigilancia donde por todos lados se observan elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno.
El tráfico empieza ya a tomar las calles del puerto.