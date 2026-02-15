Mazatlán
|
Carnaval

Inicia a las 17:30 horas el primer desfile del Carnaval; ya hay buena afluencia

Miles de personas ya esperan el desfile en la Avenida del Mar
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
15/02/2026 15:57
15/02/2026 15:57

MAZATLÁN.- A las 17:30 horas de este domingo inicia el primer desfile del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “Arriba la tambora”, y el malecón ya registra buena afluencia de turistas y locales.

A las 16:30 horas inicia el desfile de la avanzada comercial, donde participa Noroeste.

  • $!Inicia a las 17:30 horas el primer desfile del Carnaval; ya hay buena afluencia
  • $!Inicia a las 17:30 horas el primer desfile del Carnaval; ya hay buena afluencia
  • $!Inicia a las 17:30 horas el primer desfile del Carnaval; ya hay buena afluencia
  • $!Inicia a las 17:30 horas el primer desfile del Carnaval; ya hay buena afluencia

Poco a poco las bocacalles registran más afluencia y miles de familias ya están colocadas sobre el paseo costero.

Sobresale el operativo de vigilancia donde por todos lados se observan elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno.

El tráfico empieza ya a tomar las calles del puerto.

#Carnaval de Mazatlán
#Desfile
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube