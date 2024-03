Aunque ya hay despliegue de personal, será el próximo lunes 25 de marzo cuando se dará el banderazo de inicio del Operativo de Seguridad Semana Santa 2024 en Mazatlán, que concluirá el 8 de abril, pues también incluye brindar seguridad a las personas que acudan a presenciar el Eclipse Solar en este puerto.

“A partir del lunes, el 25 de marzo iniciamos con el Operativo y vamos a empezar con esa medida, de no permitir presencia de personas en el mar y en la playa a partir de las siete de la tarde”, manifestó el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

“Existe un horario todavía, el horario está hasta las ocho aproximadamente cuando empezamos a hacer el barrido, esto es general todo el tiempo, no es exclusivo de Semana Santa”.

Precisó que hay unas zonas como las rocosas, de escolleras y de presencia de corrientes marinas donde está prohibido meterse a bañar y están señalizadas, pero en toda el área de playas se pondrán suficientes banderines para que haya más información, también se pondrá la señalética sobre el horario, que en esta ocasión será que a partir de las siete de la tarde ya no se permitirá la presencia de ninguna persona en el mar y en la playa, lo mismo con lo que tiene que ver con la marea.

Se recomienda a las personas que ingresen al mar en los lugares donde haya presencia de salvavidas.

También se desplegará vigilancia en las vialidades de la zona turística y no se permitirá que las personas bloqueen las vías de circulación para escuchar música de banda o de cualquier género, todo eso ya está definido y no va haber tolerancia en ese sentido, todos tienen que cumplir con en Estado de Derecho.

Se llevará al Tribunal de Barandilla a todas las personas que no estén cumpliendo con el Estado de derecho, por ello se está informando, va haber suficiente difusión para que se sepan los horarios y qué es lo que está prohibido y lo que no, esta es una situación que se da año con año, no es nueva.

“Si son cuestiones de banda las vamos a ir retirando, las detenciones son en caso dado de que alteren el orden, que falten el respeto, cualquiera de esas situaciones, pero sí utilizamos ese criterio hasta cierto punto”, reiteró Barrón Valdez.

Además, manifestó que lo mayor del Operativo de Seguridad será en Semana Santa, pero se extenderá hasta el lunes 8 de abril por el Eclipse Solar.

“Lo mayor es toda la Semana Santa, pero lo vamos a extender también hasta el 8 de abril que es lo del eclipse, lo vamos a continuar con una cantidad de elementos considerables para estar en condiciones de atender a todas las personas que vengan a disfrutar lo que es el eclipse”, continuó.

También dijo que ya se cuenta con apoyo de elementos de la Guardia Nacional en diferentes lugares turísticos de Mazatlán y se tendrá mayor presencia a partir del próximo lunes.

Barrón Valdez también manifestó que los elementos de la SSPM no deben incurrir en actos de extorsión en contra de la ciudadanía y la población tiene derecho a grabar a los policías en video si están incurriendo en ese tipo de actos.