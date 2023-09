El Alcalde informó que tocó el tema de la reinstalación del Consulado de Estados Unidos en Mazatlán, pero el diplomático le manifestó que es complicado que no se haga porque está creciendo mucho la atención que se brinda en Hermosillo, Sonora.

“Sí lo toqué el tema y me dijo: sabía que me lo ibas a tocar porque leí en la prensa, pero muy sonriente, me dijo voy llegando, obviamente, pero de entrada lo veo complicado por el tema de que estamos creciendo en Hermosillo, no lo descarto en un futuro, pero ahorita de entrada está muy complicado”, continuó González Zataráin.