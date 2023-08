”Son 175 elementos que hay a la fecha, aproximadamente de 10 a 12 elementos sancionados, ...aquí existe una investigación, existe una Unidad que debe de investigar, tienen que reunir ciertos elementos, las redes sociales son buenas, pero lamentablemente muchas veces vemos nosotros y no son los hechos reales o no son todo el contexto, vemos una acción y no sabemos qué es lo que pasa atrás”, añadió Barrón Valdez en entrevista con personal de medios de comunicación.

”Son 175 elementos que están siendo investigados, entonces qué pasa, muchos de esos no ratifican (los denunciantes no ratifican la denuncia), dicen me quitaron 200 pesos, yo no puedo correr a todos los elementos y cualquiera de nosotros puede decir tú me robaste y ya tendría que correrlo y no puede ser eso, tienen que haber una investigación”.

Por ello reiteró que es importante que la gente denuncie, que ratifique la misma y que esté al pendiente de la investigación, no debe temer la ciudadanía porque él atiende personalmente, siempre le da la protección y la certeza de que los hechos denunciados se van a investigar de manera objetiva y que se van a respetar los derechos de los elementos, pero no se protege a nadie en ningún acto ilegal.