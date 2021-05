$!Invitan a sanar biodescodificando

¿Qué necesito para estar bien? Fue la pregunta que guío la conferencia de Hari Bachan Singh para el I Congreso de Salud Mental, Desaprender para aprender nuevos paradigmas, que tituló Tú puedes sanar tu vida: biodescodificando en acción.

El conferencista, conectado desde Aguascalientes, invitó a los participantes a hacerse la pregunta y hacer una autoindagación, un camino hacia el inconsciente.

Y fue dando las pistas: debería y para qué. Después, los invitó a borrar la palabra debería y modificarla por la frase: si en verdad quisiera podría... y, entonces, ¿por qué no lo he hecho? Señaló que si hay culpa por las acciones que podrían hacerse y no se hacen, tarde o temprano lleva a la enfermad física, espiritual o mentalmente.

Explicó que, según la biodescodificación, es posible hacer un viaje al pasado para encontrar el origen de la enfermedad y luego al futuro para decirle a la mente cómo será vivir sin esa enfermedad, regresar el presente para vivir de manera sana. Todo lo que no es amor... es miedo, expresó, y los dolores del cuerpo siempre dicen algo de la falta de salud de la mente.

Ejemplificó que él vivía en una relación enfermiza, de drogas y abusos físicos, empezó a dolerle una rodilla y debió ir con el fisioterapeuta, cuando estaba en la terapia se sentía bien, cuando regresaba a casa la rodilla le molestaba de nuevo.

“Desde la biodescodificación”, explicó, “la rodilla manifiesta la necesidad de moverse, pero no puedo, necesito moverme pero no quiero, cuando me decidí a divorciarme, inmediatamente mi dolor de rodilla desapareció”.

Y habló, también, de las formas de no amarse, y que cada quien debe amarse y aceptarse tal como es.

Volvió a ejemplificar con él mismo y un asma que padecía desde niño y que aparecía cada vez que se sentía abandonado.“

Me autoindagué y me dije: déjate de estar haciendo el loco porque a quien vas a preguntar qué necesitas es a ti mismo, me daba asma cada vez que me sentía abandonado, ya no necesito llamar la atención desde esta parte, esto a la mejor suena muy cruento, pero el 99.9 por ciento el que enferma es para castigar al que tiene enfrente, y a veces le llamamos amor, y hay padres y madres que toda la vida están enfermos para castigar a los hijos, porque es la única manera en que los pueden tener”, expresó.

Son padres castrantes, recalcó, son padres a los que les duele el dedo chiquito, la espalda...“Hacernos responsables de nuestras emociones a nuestras circunstancias, no quiero decir que si me da un cáncer es porque yo quiero, debemos trabajar con la culpa”, invitó.

