ISSSTE reconoce falta de medicamentos en hospital de Mazatlán

El Delegado del ISSSTE en Sinaloa, Marcial Silva Gómez, reconoció que se trabaja en la unidad de Mazatlán con un defícit del 10 por ciento de abasto en medicamento.

Para paliar este asunto, se cuenta con medicamento sucedáneo (genérico o similar), que no pone en riesgo a los derechohabientes, aseguró.

“El abasto de medicamento conforme va avanzado la semana está un poquito a la baja, la semana pasada cerramos con un 85 por ciento de abasto en insumos para la salud en materia de curación, y un 87 por cierto en medicamento, se llega el lunes o martes y se resurte todas las farmacias del estado y eso llega al 90 ó 95 por ciento, y conforme vaya avanzado la semana va disminuyendo, ¿y eso por qué?, porque hay medicamento que se entregan de manera periódica”, explica.

“El tema del abasto de medicamento ha ido, afortunadamente, y gracias a la gestión del nivel central, ha ido aumentando su abasto para que nuestros derechohabientes no se vean afectados, es innegable decir que ciertos medicamento aún no tenemos, y hay de los tres niveles, pueden ser del primero, segundo o tercer nivel, todos son muy importantes, pero unos son muy prioritarios, donde contamos en nuestros cuadro básico contiene unos sucedáneos, ¿qué es eso?, medicamento con el mismo efecto, terapéuticos, que no correr el peligro el paciente ni el deterioro, ni minimiza su recuperación o recuperarse de su enfermedad”, comentó.

Informó que la carencia de insulina que se presentó hace unos meses, ya se resolvió.

“Ese tema de la insulina hace unos meses se presentó, está resuelto, hoy en día los medicamentos para la diabetes, tanto tomados como inyectados, estamos ahorita con un abasto necesario y suficiente”.

“Sí hay un defícit (medicamento), ahorita estamos iniciando semana con el 90 ó 92 de abasto, a un 8 ó un 10 por ciento que no tenemos, pero como ya lo comenté, existen sucedáneos, medicamentos que sustituyen al medicamento indicado en un afecto terapéutico, en el grado caso que no existan sucedáneos, vemos la necesidad o la oportunidad de que nos autorice el nivel central la compra de esos insumos”.

“El surtimiento de nuestras farmacias se hace todas las semanas, de lunes o martes, las 37 unidades médicas se surten en el estado, dependiendo del dinamismo de la existencia del medicamento se pide la autorización y se hace en base a la autorización”, apuntó.