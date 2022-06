Jefe militar de Sinaloa anuncia llegada de más tropas para desplegar en el estado

En los próximos días llegarán más efectivos militares al estado, anunció el General de División Enrique Dena Salgado, Comandante de la Tercera Región Militar, que abarca Durango y Sinaloa.

Sin embargo, no precisó el número de tropas.

“Vamos a recibir un importante refuerzo de tropas, precisamente para atender eso y apoyar en la ciudad, es para todo el estado”, continuó.

Cuestionado sobre si en Sinaloa y Durango hay territorios controlados por el narcotráfico, como se evidenció en el retén que retuvo a la prensa en Badiraguato durante la gira del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado viernes, manifestó que el personal militar está en todos lados actuando con los tres niveles de gobierno, y que hasta ahorita no se ha tenido ningún evento relevante.

“Estamos en todos lados actuando, se está colaborando, y pues hasta ahorita no hemos tenido ningún evento relevante, así de ese tipo mediático, no hemos tenido”, reiteró el Comandante de la Tercera Región Militar.

Rechazó que en el estado haya un punto más conflicto al que se le deba poner más atención.

“La verdad es que ustedes lo sabrían (si hubiera algún punto más conflictivo), creo yo que se está atendiendo todo, preferencia a las zonas urbanas y de ahí vanos extendiéndonos, no se nos han presentado problemas así relevantes, que digamos”, añadió Dena Salgado.

Ante señalamientos de presuntas irregularidades de elementos castrenses en Escuinapa, dijo que no ha sido así, no se ha comprobado, y que las autoridades civiles trabajan sobre eso, son quienes llevan la investigación, hasta ahorita que él sepa no se ha hecho un señalamiento preciso.

Dena Salgado dijo que el trabajo del personal castrense es el habitual, lo más reciente que se dio a conocer fue la destrucción de más de 11 hectáreas de enervantes, y actualmente en Cosalá se están destruyendo unos plantíos.